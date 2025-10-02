後藤真希、25周年の集大成となる全国ツアー完結 最新曲からモー娘。カバーまで多彩に披露「続けてこられたのは、みんなからの愛のおかげ」
後藤真希の全国ツアー『後藤真希 LIVE 2025 〜The☆Collection〜』のファイナル公演が、9月27日に埼玉・ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールAにて開催された。
【ライブ写真】キュート！満面の笑みでファンにあいさつする後藤真希
同公演は、後藤にとってデビュー25周年イヤーの締めくくりであると同時に、10月15日にリリースされる企画アルバム『COLLECTION』を冠したライブとなった。ソロアーティストとして再び走り出した後藤の過去、現在、未来を凝縮した、約2時間にわたる濃密なステージが繰り広げられた。
開演前のステージ上には、金色に装飾された椅子が1脚置かれ、スポットライトを浴びながら存在感を放つ。背後のスクリーンには「THE☆COLLECTION MAKI GOTO LIVE 2025」の文字が浮かび、観客の期待を高めていく。
ライブ本編は、後藤の魅力を多面的に切り取ったオープニング映像からスタート。1曲目「What?」のイントロと同時に照明が点灯すると、椅子に座って足を組んだままの後藤が登場。男女4人のダンサーが後藤を取り囲みながら舞う演出で、一気に観客を惹きつけた。続く「BAD BOY」「溢れちゃう...BE IN LOVE」では椅子を使った艶やかなダンスパフォーマンスも披露。最新曲と初期の代表曲を違和感なくつなぎ、洗練されたステージを展開していった。
MCでは『COLLECTION』の収録曲を軸としたライブであることを明かし、「みなさんと一緒に最後まで楽しんでいけたら」と笑顔で呼びかけた後藤。中盤では、モーニング娘。加入前の楽曲「NIGHT OF TOKYO CITY」をソロで披露。約18年ぶりのライブ歌唱となるこの楽曲を、原曲へのリスペクトを残しつつ現代的にアップデートし、ダンサーなしのパフォーマンスでその存在感を印象付けた。
その後も、「ガラスのパンプス」「CLAP CLAP」「Which?」と展開し、観客との一体感がより高まっていく。「Which?」では照明とレーザーが楽曲のグルーヴを際立たせ、後藤自身も全身で踊りきるエネルギッシュなステージングを披露。長い手足を活かした、しなやかな腕の動きが際立ち、視覚的にも高い完成度を見せた。
後半は「そうだ！We’re ALIVE」のソロカバーから再開。この曲も『COLLECTION』に収録予定で、後藤の力強くも温かみのあるボーカルで新たな命が吹き込まれた。「SCANDALOUS」では観客と手を振り合うなど、ライブならではの高揚感を演出した。
「Queen Bee」「恋のダンスサイト」「恋愛レボリューション21」の3曲によるメドレーでは、ゲーム風映像演出も交えながら盛り上がりが加速。振りコピする観客の熱気に後藤自身も呼応し、「今回のライブは熱い！」とMCで語る場面も。「年齢を重ねているのにどんどん激しくなってる」というファンの書き込みを紹介しながら、「納得しちゃった」と笑った。
本編ラストには「チェケラ」をパフォーマンス。爽快にライブを締めくくるかに見えたが、すぐにアンコールの声が沸き起こる。ジーンズにTシャツ姿で再登場した後藤は、あか組4「赤い日記帳」、モーニング娘。「Memory 青春の光」のソロカバーを熱唱。ファンからの「ごっちーん！」という熱い歓声が響いた。
最後のMCでは、40歳の誕生日を迎えたばかりの後藤が、感謝の思いを語った。
「この26年の間にはいろんなことがあったけど、歌って踊れる歌手になりたいっていう夢が叶って、今もこうして続けてこられたのは、みんなからの愛のおかげ。また新たな出会いもたくさんあって、活動の場を広げてよかったと思います。これからも楽しんでやっていけたらと思うので、見守ってもらえたらうれしいです」
ラストは「I WISH」。この曲を後藤はステップを踏むことなく、観客一人ひとりの顔を見つめながらていねいに歌った。ラストの〈でも笑顔は大切にしたい〉というフレーズは観客の合唱に委ねられ、温かな空気が会場を包んだ。
ダブルアンコールでは、感謝の気持ちを込めて「わがまま」を披露。アコースティックギターに導かれるこの楽曲をしっとりと歌い上げ、最後はオフマイクで「どうもありがとうー！」と叫びながらステージをあとにした。
25年のキャリアと、その先を見据える力強さが詰まった『後藤真希 LIVE 2025 〜The☆Collection〜』。アルバム『COLLECTION』リリース後の次なる歩みにも注目が集まる。
