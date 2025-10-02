µð¿Í¡¡²µºäÃÒ¡¢¹â¶¶Îé¤é5Áª¼ê¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡¡²µºä¤Ïº£¸åÌ¤Äê¡¢°éÀ®¡¦Ä¾¹¾ÂçÊå¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ»×
¡¡µð¿Í¤Ï2Æü¡¢²µºäÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢°éÀ®¤ÎÄ¾¹¾ÂçÊåÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢»°±º¹îÌéÅê¼ê¡Ê24¡ËÂç¾ë¸µ³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤Î·×5Áª¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²µºä¤Ï21Ç¯¤ËDeNA¤òÂàÃÄ¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤äÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£Ç¯¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢6·î¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢7·î11Æü¤ËÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ2·³Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¹ç³Ê¡£¤·¤«¤·¡¢5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦200¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï23Ç¯11·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï4·î7Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç1086Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦66¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°éÀ®¤ÎÄ¾¹¾¤Ï¡ÖÂ¾µåÃÄ¤Ç¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£