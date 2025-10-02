·§Ã«¿¿¼Â¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ2¥·¥ç¡É¸ø³«¡ÖÆñÉÂ¤ò¹îÉþ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î·§Ã«¿¿¼Â¡Ê65¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µìÃÎ¤Î½÷Í¥¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·§Ã«¤Ï¡ÖËèÆü¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ¼è¤ê¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖµÈËÜÂ¿¹áÈþ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡ª¿ÍÀ¸´ö¤Ä¤â·Ð¤Æ¡¡¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¡ÆñÉÂ¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¡¡ËÜÅö¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÁ°¤«¤éÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤è¡ª¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡¡¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ºÆ²ñ¤Ë´¶¼Õ¡ª¤Ê¤ó¤«µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡¡»ä¡×¤È¹ðÇò¡£½÷Í¥¤ÎµÈËÜÂ¿¹áÈþ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¤ÏTBS¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤Ç¥Ï¥ä¥¿Ââ°÷¡Ê½éÂå¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ë¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹õÉô¿Ê¤ÎÌ¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2001Ç¯3·î¡¢ÊÆ¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÈÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸åÎ¥º§¡£10Ç¯1·î¤ËºÆº§¤·¡¢Æ±Ç¯3·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤Þ¤¿24Ç¯7·î¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤«¤éÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£1Ç¯´Ö¿²¤¿¤¤ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£