放送作家でタレント野々村友紀子（51）が1日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。夫でお笑いコンビ2丁拳銃の川谷修士（51）にイラッとする瞬間を明かした。

番組では「秋の愚痴祭り」として、野々村は「全部言わないと伝わらない夫」というテーマでトークをした。

野々村は「大阪仕事行ってて、まぁまぁ疲れてる、新幹線の中でご飯作ったら間に合うけどちょっとしんどいな、修士くん家おるな〜と思って。冷蔵庫の中に、にんじん、じゃがいも、タマネギがあって、冷凍庫にお肉もあって、ブロッコリーもあるぞと思ったんで、『ルーだけ買いに行けばシチューができます』ってLINEしたんですよ。当然作ってくれると思うじゃないですか。ほんで既読になって、しばらくして返ってきて、『見ました。冷蔵庫の中ににんじん、じゃがいも、タマネギがあって、ブロッコリーはちょっと古いかもですがルーさえ買いに行けばシチューができます』って返って来たんですよ」と明かし、スタジオを驚かせた。

野々村は「恐怖のおうむ返しです」と語った。くりぃむしちゅー上田晋也も「LINEにリツイートってないもんね」と共感し笑った。

野々村は「『買いに行ってくれたらええねんけど、買いに行ってくれへんの？』って言ったら、（夫から）『迷い中でした』。『迷うな！ 買いに行く一択や！』」と自ら夫にツッコんだ。

野々村は夫に「倉庫にある加湿器を出して」とお願いした際のエピソードも明かし、「家帰ったら、出してるだけで（電源を）入れてない。（夫が）『出せって言ったけど、つけてって言われてへん』って、アホの一休さんみたいなこと言うんですよ」と語った。

共演者は「それイラつく」と共感すると、野々村は「でも大好きなんです」とフォローし、ボケた。

上田は「それでチャラにはならん！」とツッコんだ。