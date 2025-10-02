俳優・唐沢寿明と妻で女優の山口智子が、所属事務所「研音」を夫婦そろって年内で退所することを２日、同社公式サイトで発表した。夫婦が同時に大手事務所から独立するのは異例で、今後の動向に注目が集まる。

唐沢と山口はデビューまもない１９９０年ごろから同社に所属し、トレンディードラマなど数々の話題作に出演。山口がヒロインを務めたＮＨＫ連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（８８年）での共演をきっかけに、９５年に結婚した。

近年はタレントの独立発表が相次いでいるが、夫婦が同じタイミングで大手事務所から退所する例は少ない。２２年には俳優の賀来賢人、堺雅人がそれぞれ所属事務所から独立。賀来の妻・榮倉奈々、堺の妻・菅野美穂は、夫が独立後もともに「研音」に所属し、女優業を続けている。

今年４月には女優・仲里依紗が長年所属した事務所から独立。夫の中尾明慶は「ホリプロ」に所属している。大手事務所関係者は「夫婦といえど、仕事に対するスタンスはそれぞれ異なるケースもある。波が激しい芸能界で仕事を続ける上で、大手プロダクションの後ろ盾なく同時に独立することは現実的でないと考え、慎重になるタレントも多い」との見方を示す。

そもそも、唐沢と山口のように夫婦が同一の大手事務所に所属しているケースは珍しい。現在、個人事務所では水谷豊と伊藤蘭夫妻、木梨憲武と安田成美夫妻らがそれぞれ設立した個人事務所に所属。また、最近では今年８月に町田啓太（現在もＬＤＨにも在籍）が、妻・玄理も契約する韓国の芸能事務所「ＨＢエンターテインメント」とも契約したことが発表された。

唐沢と山口はこの日、今後について「２０２６年１月から唐沢寿明と山口智子による『ＴＥＡＭ ＫＡＲＡＳＡＷＡ』を発足し、新たな活動を開始いたします」とコメントを発表。来年１月からホームページなどが立ち上げられ詳細が明らかになると見られ、夫婦の活動に注目が集まる。