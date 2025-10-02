きょう２日（木）の晴れを有効に

「秋雨前線」が西から北上し、前線上に「低気圧」が発生する見込みです。前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で、あす３日（金）は下り坂に向かい各地で雨が降り出すでしょう。あす３日（金）は、朝出かける時に雨が降っていなくても「傘」を持って出かけましょう。

３日（金）４日（土）の、、を、画像で掲載しています。

雨のシミュレーション３日（金）～４日（土）

九州北部では、朝から雨が降り出しそうです。九州南部は夜から雨でしょう。雨のシミュレーションは画像で確認できます。

発雷確率のシミュレーション

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。３日（金）４日（土）は「雷注意報」の発表があるでしょう。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

週間予報（福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島）

各県５地点ずつ掲載しています、例えば福岡県の場合、福岡・北九州・飯塚・久留米・大牟田です。秋雨前線の影響のため雨の週末ですが、日曜日は回復傾向です。画像で掲載しています。

