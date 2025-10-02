相方候補・あの問題児芸人が乱入！パンポテ電撃解散からの再結成で大波乱!?

“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。

9月30日（火）に放送された同番組では、再結成を発表したばかりのパンプキンポテトフライ・谷拓哉＆カムバック（元・山名大貴）がゲストで登場。

すると、以前谷とユニットを組んでいた九条ジョーが、スタジオに突然現れ…。

【映像】再結成したパンプキンポテトフライに九条ジョーが物申す！

2025年3月に解散するも、9月にコンビを再結成したパンプキンポテトフライ。2人が解散の経緯などを話していると、突然スタジオに九条が乱入してくる。

じつはパンプキンポテトフライの解散中、九条は谷と新たなユニットを組むも数カ月でユニットを解消されていた。

九条は谷とのユニット復活を望み、「明らかに僕の方が平場に出るし、（カムバックに）戻っていい理由がない」と熱弁。

さらに九条は「裏行こ！」「勝負しよ！」とカムバックに詰め寄り戦う流れになるかと思いきや、カムバックは「せえへんって！一回座れお前！」と断固として動かず、ほかのメンバーは爆笑していた。