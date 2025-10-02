加賀翔と賀屋壮也のかが屋が主演を務める『この動画は再生できません』が、10月5日より BS12 トゥエルビで放送される。

本作は、ホラー映像の数々に隠された真実を見つけ出す考察系ホラーミステリドラマ。2022年にフェイクドキュメンタリーホラーと謎解きミステリーを組み合わせた深夜の実験番組として開始された。

ホラーパートとして心霊スポットでの自撮り映像YouTubeの生配信などを模したフェイクドキュメンタリー映像の前半と、ホラーDVDシリーズ「本当にあったガチ恐投稿映像」新作の〆切に追われる編集マンの江尻（加賀翔）とオカルトライター鬼頭（賀屋壮也）の元に視聴者から送られてくるさまざまな動画の裏にある秘密を解いていくドラマ仕立てで進行されていく謎解きパートによる後半の2部構成の作品として好評を博した。

2023年に第2シーズン、2024年には劇場版も公開され、第3シリーズが11月30日より放送開始となる。

