アルゼンチンが2連勝で16強入り決定!! イタリアは早々に2点先行も…退場→“リクエストPK”2失点でキューバに歴史的勝ち点献上:U-20W杯D組第2節
U-20ワールドカップは1日、D組のグループリーグ第2節を行い、アルゼンチンが2連勝でベスト16進出を決めた。
アルゼンチンはオーストラリアと対戦。前半3分、レバークーゼン所属のエースFWアレホ・サルコのゴールで先制点を奪うと、同45分にDFトーマス・ペレスが追加点を奪い、2-0で前半を折り返した。一方のオーストラリアも後半24分、DFダニエル・ベニーのゴールで一矢報いたが、アルゼンチンは後半アディショナルタイムにも2得点。4-1で圧勝した。
アルゼンチンは開幕節で前半10分に退場者を出しながらもキューバを3-1で破っており、南米チリの地で盤石の強さを見せ、2連勝でグループリーグ2位以内を確定させた。一方、オーストラリアは開幕節でイタリアに0-1で敗れており、無念の2連敗。すでに2位以内の可能性は消滅したが、最終節キューバ戦で勝利することで「各組3位の上位4か国」でのベスト16入りを目指す。
もう1試合ではイタリアがキューバと対戦。イタリアは前半14分にDFアンドレア・ナターリ、同31分にFWジャマル・イドリッスのゴールで2点を先行したが、同アディショナルタイム3分にイドリッスが2枚目のイエローカードで退場し、後半を10人で戦うことを強いられる。
すると後半はキューバが今大会で試験導入されている新ビデオ判定「FVS(フットボール・ビデオ・サポート)」のリクエスト制度を活用し、猛反撃を仕掛けた。
まずは後半20分、ペナルティエリア内の競り合いで肘打ちを受けたと主張し、リクエストを行った結果、これが認められてPKを獲得すると、FWミカエル・カメホが決めて1点差に迫る。さらに同37分にもエリア内の小競り合いで身体を押されたとして、リクエストを実施。再び獲得したPKをカメホが決めて追いついた。そのまま2-2で試合終了。2度目の出場のキューバは大会史上初の勝ち点1をイタリアから奪った。
最終節ではアルゼンチン対イタリア、オーストラリア対キューバが対戦する。
D組の第2節結果、順位は以下のとおり。
10月1日(水)
イタリア 2-2 キューバ [バルパライソ]
アルゼンチン 4-1 オーストラリア [バルパライソ]
【順位表】
1.アルゼンチン(6)+5
2.イタリア(4)+1
3.キューバ(1)-2
4.オーストラリア(0)-1
