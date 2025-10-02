人気舞台「Clubキャッテリア」から派生したバラエティ番組「キャッテリア THE TV」が日本テレビにて放送決定！放送日時は、2025年10月2日（木）・10月9日（木）・10月16日（木）の25:35〜26:05。TVer（1週間）・Huluでの見逃し配信も実施。

2.5次元俳優界のトップランナーとして走り続ける荒牧慶彦が企画・プロデュースし、猫の世界のホストクラブの物語を舞台化した、Stray Cityシリーズ「Clubキャッテリア」「Clubドーシャ」。その第3弾の上演が決定。「Clubキャッテリア」「Clubドーシャ」の脚本を務めたかが屋を審査員に迎え、第3弾の配役オーディションを実施し、その模様をバラエティ番組としてお届けする。

「Clubキャッテリア」「Clubドーシャ」にも出演した、田中涼星、福澤侑、泰江和明、持田悠生に加え、寺山武志、植田圭輔、赤澤燈、田淵累生、北川尚弥、岩崎悠雅、塩田一期が新キャストとして参加。11名が、主役の座をかけてホストクラブを舞台にした即興劇にチャレンジ！姫役を務めるキャストたちの女装も見どころ。

果たして、舞台第3弾の主役を務めるのは誰なのか？新キャストの役柄は一体何になるのか？爆笑オーディションの模様を3週に渡って放送！

◆出演

荒牧慶彦 かが屋（加賀翔 賀屋壮也）

田中涼星 福澤侑 泰江和明 持田悠生

寺山武志 植田圭輔 赤澤燈 田淵累生 北川尚弥 岩崎悠雅 塩田一期

◆企画プロデュース：荒牧慶彦 コメント

「ろくにんよれば町内会」というバラエティ番組から生まれた「キャッテリア」という企画、そこからさらに生まれた「キャッテリア THE TV」が放送決定となりました。

「キャッテリア」という企画も色々と展開をしてきました。本当に嬉しい限りです。

今回は既存メンバーに加え、新メンバーが続々と登場いたしますので、お見逃しなく！

収録中も笑いが絶えず、とても楽しかったです。