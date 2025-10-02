【コメダ珈琲店】ロッテ「ラミー」と初コラボ! 芳醇なレーズン香る「コメダのフラッペ Rummy」発売
コメダは10月7日、ロッテのチョコレート「ラミー」とコラボレーションした「コメダのフラッペ Rummy」(770円〜1,010円)をコメダ珈琲店の一部店舗で発売する。
「コメダのフラッペ Rummy」(770円〜1,010円)
今年60周年を迎えるロッテのラミーとのコラボレーションで、フラッペ初の季節限定商品が誕生した。
ロッテ「ラミー」
ラミーは洋酒を使用した大人向けのチョコレートとして長年愛されてきたが、今回のフラッペでは同商品の世界観をやさしくアレンジ。ひと口飲むと、芳醇なレーズンの香りと甘みが口の中に広がる。しゃりっとしたチョコ風味のフローズンに、砕いたチョコチップが加わり、食感も楽しめる。ホイップとチョコソースを混ぜ合わせることで味に深みが増し、トッピングのレーズンとともにより豊かな味わいを感じられる。
「コメダのフラッペ Rummy」(770円〜1,010円)
なお、本商品はお酒の風味が香る仕上がりとなっており、1食あたりのアルコール分は約0.04%(推定値)となる。
「コメダのフラッペ Rummy」(770円〜1,010円)
