2日(木)これからの天気

写真拡大

これからの気象情報です。

◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の一部地域に大雨注意報が発表されています。
これまで降った雨で地盤の緩んでいるところがあるため、土砂災害に注意してください。

◆2日(木)これからの天気
午後は天気が回復するでしょう。各地で晴れ間が広がりそうです。
降水確率は10%前後のところが多くなっています。

◆２日(木)の予想最高気温
最高気温は、24～26℃の予想です。1日(水)と同じくらいか少し高くなるでしょう。
ムシムシとした体感になりそうです。