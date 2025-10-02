これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の一部地域に大雨注意報が発表されています。

これまで降った雨で地盤の緩んでいるところがあるため、土砂災害に注意してください。



◆2日(木)これからの天気

午後は天気が回復するでしょう。各地で晴れ間が広がりそうです。

降水確率は10%前後のところが多くなっています。



◆２日(木)の予想最高気温

最高気温は、24～26℃の予想です。1日(水)と同じくらいか少し高くなるでしょう。

ムシムシとした体感になりそうです。