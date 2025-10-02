午後は天気回復 ムシムシとした体感に、降った雨で地盤緩み土砂災害に注意を【これからの天気(2日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の一部地域に大雨注意報が発表されています。
これまで降った雨で地盤の緩んでいるところがあるため、土砂災害に注意してください。
◆2日(木)これからの天気
午後は天気が回復するでしょう。各地で晴れ間が広がりそうです。
降水確率は10%前後のところが多くなっています。
◆２日(木)の予想最高気温
最高気温は、24～26℃の予想です。1日(水)と同じくらいか少し高くなるでしょう。
ムシムシとした体感になりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の一部地域に大雨注意報が発表されています。
これまで降った雨で地盤の緩んでいるところがあるため、土砂災害に注意してください。
◆2日(木)これからの天気
午後は天気が回復するでしょう。各地で晴れ間が広がりそうです。
降水確率は10%前後のところが多くなっています。
◆２日(木)の予想最高気温
最高気温は、24～26℃の予想です。1日(水)と同じくらいか少し高くなるでしょう。
ムシムシとした体感になりそうです。