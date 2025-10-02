ソニーは、スマートフォンのスタンダードモデル「Xperia 10 VII」を10月9日（木）に発売する。市場推定価格は7万5,000円前後。9月に発表した製品で、このほど正式な発売日が決まった。

カラーはホワイト、チャコールブラック、ターコイズの3色。ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」や直営店のほか、NTTドコモ、au、ソフトバンク、家電量販店、ECサイト、MVNO事業者でも販売する。

カメラアプリの起動と撮影を同一ボタンで操作できる「即撮りボタン」を搭載。スクリーンロック中でもカメラアプリが立ち上がり、そのまま撮影できる。背面の2眼カメラには従来機種比で約1.6倍の面積となるイメージセンサーを搭載し、暗所での撮影が強化された。

バッテリーは大容量の5,000mAhで連続2日間の使用が可能だという。6年間のセキュリティアップデートと最大4回のOSバージョンアップに対応し、長期利用を想定した。GoogleのAIアシスタントGeminiも搭載している。

Xperia 10 VIIの発売にあわせて、開発秘話の紹介や懇談会など、開発者と交流できるイベント「Xperiaファンミーティング 2025秋」を開催する。10月29日（水）にソニーストア 大阪、10月31日（金）にソニーストア 銀座で実施予定で、詳細をXperia公式サイトで近日中に案内するという。