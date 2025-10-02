津波ですべてを失った、宮城・気仙沼の漁師に「ルイ・ヴィトン社」から突然届いた「信じられないメール」の中身

カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯、茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。これからあなたをカキの世界へ誘おう。

1960年のチリ津波地震を経験したかきじいさん。2011年の東日本大震災でも津波の恐ろしさを身をもって知りました。海面が引いた後、7〜8メートルの波が押し寄せ、家や養殖筏が次々と流される中、3歳の孫を抱え高台へ避難。多くの家が消え、被災者たちはあきらめの覚悟で寒い夜を乗り切ろうとしていました。

連載18回「8メートルの波が押し寄せて…最大クラスの「巨大地震」で、多くの人が誤解している地震の「本当の怖さ」」にひきつづき、東日本大震災のカキ復興の手助けをしてくれたルイ・ヴィトン家を訪ねる旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。

電気・ガス・水道は止まり、ラジオだけが情報源

暗くなってきて、雪も降ってきました。杖をついているおばあちゃんもいます。みんなで支えあって、わたしの家に向かいました。

雑木林のすきまから、そっとのぞいてみました。黒い瓦屋根が見えます。わたしの家は流されなかったのです。急いでみんなのところにもどり、家が無事だったと伝えると、みんなほっとした顔になりました。自宅を解放し、お年寄りと女性たち優先で部屋に入ってもらい、男たちは廊下や、車の中で寒さをしのぎました。

電気、水道、電話は止まり、ケータイも通じません。ポータブルラジオが唯一の情報源です。被害は、茨城県北部から青森県の八戸まで500キロメートルにわたっていて、亡くなった人は、万を超えている、というのです。福島の原子力発電所のことも報じられはじめました。千年に1度という、歴史的大災害のまっただ中にいるのだという気持ちがひしひしと伝わってきて胸が苦しくなるばかりでした。

ドカン、ドカン、気仙沼市街の方から爆発音が聞こえてきました。石油タンクに火がついたのではと思いました。真っ黒い煙が空いっぱい広がってきたのです。

母の死

一夜明けて、朝日の中に見えてきた光景は忘れることができません。

湾をとりかこむように海辺に建っていた家が、一軒もないのです。養殖場の作業場と事務所は、土台だけ残して消えていました。残っているのは、コンクリートの水槽だけです。

水槽を取り囲んでいる鉄骨の建物は、見るも無残に折れ曲り、ガレキの山となっています。体験学習のためにつくった40人乗りの木造船「あずさ丸」も、姿を消していました。

何より残念だったのは、いけすの上に建っていたわたしの書斎小屋が流されたことです。22年間続けてきた、漁師による森づくり「森は海の恋人運動」の記録がそこにあったのです。特に体験学習でやってきた子どもたちの感想文を失ったことは、今でも残念でしかたがありません。1万通近くあり、整理して本にしようと思っていたからです。がっかりしたわたしの姿を見て、ご婦人たちが声をかけてきました。

「カキじいさんらしくないですよ」と。

朝ご飯をつくらなければなりません。台所が問題でした。プロパンガスのレンジからIH調理器に換えていたのです。停電になるとIH調理器はただの鉄の板です。ご婦人たちはレンガを積んで即席のかまどをつくり、山から枯れ木を集めてきて、もうご飯を炊きはじめています。

あっという間におにぎりができ、味噌汁や焼き魚も出てきました。この22年間「森は海の恋人運動」でおおぜいのお客さんをむかえることが多く、百人単位の食事をつくってきたので、チームワーク抜群です。

気がかりなのは、街の施設にいる母の安否です。電柱が全部倒れていて、道をふさいでいます。舞根峠を越えて街まで歩いて行こう、と次男の耕とでかけました。太平洋戦争の末期に、1歳半だったわたしを背負って上海から日本に帰りついた運の強い母です。もしかしたら助かっているかもしれない、と自分に言い聞かせました。

母の入所している施設が見えました。2階の窓は割れ、1階は波が突き抜けめちゃくちゃに壊れています。看護師さんに母の安否を問いますと、下を向き、「残念です」と告げられたのです。津波で体が水浸しとなり、低体温症で息を引き取ったそうでした。この施設で暮らしていた方の約半数が亡くなったのです。終戦時は20歳だった母も、あのときは93歳。あの大津波に立ち向かうのは無理だったのです。

母は椿が好きでした。耕は椿の花柄の手ぬぐいを持参していて、そっと顔にかけてあげました。思っていたより柔和な死に顔であったことが、ただ一つの救いでした。

カキ好きのフランス人、ルイ・ヴィトンのメール

わたしの暮らす舞根地区も家を流された人が多く、ほとんどの人が仮設住宅に住んでいました。仕事を失ってしまった人も多かったのです。

わたしの養殖場も働く人を雇いたいのですが、給料を払うのが大変なのです。カキの種苗を筏につり下げましたが、収獲できるのは一年後です。それまで収入がないのですから。

震災発生からまだ日も浅い3月のある日、息子が、

「フランスのルイ・ヴィトン社から、お父さんを支援したいというメールが入っているよ」

と教えてくれたのです。ルイ・ヴィトンはフランスの高級ブランドです。読者の皆さんだって、「えっ」と思うでしょう。ゴム長靴と合羽姿で働いている漁師からは、もっとも遠い存在ですよね。

でも、わたしにはピンときました。日本とフランスには、カキの種苗を通して深い関係があったからです。世界でもっともカキが好きな国民はフランス人です。フランス人にとってカキは、日本人がおすし屋で食べるマグロのようなものだからです。

今から60年のほど前ですが、フランスのカキ養殖に大問題が起こりました。ウイルス性の病気が発生し、ほぼ全滅しかけたのです。「おすし屋さんからマグロが消えた」と思えば大きな問題だと想像できるでしょう。

フランスのカキを救ったのは、宮城種です。北上川の河口でとれるマガキの種苗です。成長が早く、おいしく、病気に強いという優良種なのです。東北大学のカキ博士だった今井丈夫先生が仲立ちし、フランスに送ったのです。なんと、まったく病気が出ず、見事に成長し、フランスのカキ養殖は復活したのです。

カキ好きのフランス人は、そのことを恩義に感じてくれていたのですね。東日本大震災が発生してから、ルイ・ヴィトン社は支援先をどこにするか、慎重に検討したそうです。

ルイ・ヴィトン社は、もともと環境保全活動に関心がありました。木のトランクの製作がルーツなので、森林を大切にする社風が続いていて、日本でも長野で「ルイ・ヴィトンの森」という森づくりをしています。「森は海の恋人運動」には、以前から関心があり、今回の震災の支援先の選考会議で、真っ先に候補にあがったというのです。そして、いいカキを育てるために、海に注ぐ川の流域の森林を守る運動を長年続けているわたしを選んでくれたのです。

その金額は、30人の給料の1年分に匹敵する額でした。

ルイ・ヴィトン社って、どんな会社なのでしょう。日本でも東京はもとより、大きな都市の1等地に、ルイ・ヴィトンのお店はありますよね。すごい会社であることは想像できます。

わたしはそのとき、支援を受けることは大変ありがたいけれど、どのような気持ちで、どのような態度で支援してくださるかを見極めなければ、と思ったのです。

四月、息子の耕に付き添われ、東京で行われたルイ・ヴィトン本社のエグゼクティブも同席する会議に出向きました。フランスと日本のカキ養殖の歴史、そして森をつくることが海の復興につながることを説明したのです。みなさん熱心に耳を傾けてくれました。その後、支援が正式決定されたという連絡を受けとったのです。

●プロフィール

畠山重篤（はたけやま・しげあつ）

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』（講談社）で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』（文藝春秋）で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい：命と地球をはぐくむ「鉄」物語』（小学館）で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』（北斗出版）、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』（ともに文藝春秋）などがある。 2025年、逝去。

