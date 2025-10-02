ÅâÂô¼÷ÌÀ¡õ»³¸ýÃÒ»ÒÉ×ºÊ¡¢·ëº§30Ç¯¡õ´ÔÎñ¡ÈÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡É¤Ë·èÃÇ¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÄ¾¤¹¡×¸¦²»Âà½ê¤·ÍèÇ¯1·î¿·²ñ¼ÒÈ¯Â
¡¡Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¸¦²»¡×¤Ï2Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ê62¡Ë¤È»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê60¡Ë¤¬12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò2Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀµ¼°È¯É½¡£ÅâÂô¤È»³¸ý¤Ï2026Ç¯1·î¤«¤é¿·²ñ¼Ò¡ÖTEAM KARASAWA¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£1995Ç¯¤Î·ëº§¤«¤é30Ç¯¡£¤µ¤é¤Ë2¿Í¤È¤â´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤¿ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¿·¤¿¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¦²»¡×¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¡¦»³¸ýÃÒ»Ò¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¸¦²»¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ò¤â¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤Î2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤ÇÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÆ»¤ÇÄ¹¤¤Ç¯·î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò ¸¦²»¡Ù¤ò¡¢ËÜÇ¯12·îËöÆü¤ò°Ê¤ÆÂ´¶È¤·¡¢ 2026Ç¯1·î¤«¤éÅâÂô¼÷ÌÀ¤È»³¸ýÃÒ»Ò¤Ë¤è¤ë ¡ØTEAM KARASAWA¡Ù¤òÈ¯Â¤·¡¢¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÝÇ½¤ÎÆ»¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Àº¢¤è¤ê¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÌÏº÷¤·¡¢ ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸¦²»¥Á¡¼¥à¤â¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡Ö¸¦²»¡×¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤â¡Ø´ÔÎñ¡Ù¤ò·Þ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¤´±ï¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤ÎÇ°¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤òµ¡¤Ë¡¢ ¼¡¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤Î¾Ï¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¿ÍÀ¸°ì½ä¤ê¤·¤ÆºÆ¤Ó ¡ØÀ¸¤Þ¤ìÄ¾¤¹¡Ù¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò°é¤ß¡¢¤³¤ÎÃÏµå¤¬¾Ð¤¤¤È¹¬Ê¡¤ËËþ¤Á°î¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Ì´¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹³Ø¤Ó¡¢ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´»ØÆ³¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î·èÃÇ¡£2ÆüÉÕ¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë»öÌ³½êÁÏ¶È¼Ô¤ÎÌîºê½ÓÉ×»á¤Î»àµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤ê¼ãÊÖ¤ê¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¤â´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃúÇ«¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¡¢»Å»ö¤ÎÄ´À°¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î·èÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£»³¸ý¤â¤½¤ó¤ÊÅâÂô¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¡£¸ø»ä¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡2¿Í¤Ï90Ç¯º¢¤Ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£»³¸ý¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¤Á¤ã¤ó¤Î±þ±ç²Î¡×¡Ê88Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë95Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅâÂô¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡×¡Ê92Ç¯¡Ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£»³¸ý¤â¥Õ¥¸¡Ö¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê96Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£