CHAQLA.が本日10月1日、3rd EP『覚命盤』をリリースした。2023年に結成されたCHAQLA.は、わずか約2年というスピードでシーンの最前線に駆け上がってきた。鮮烈なヴィジュアルはもちろん、攻撃的なラップを繰り出すANNIE A (Vo)を筆頭に、ヒップホップのみならずさまざまなジャンルを咀嚼した独自の音楽性で異彩を放つ。kai (G, Cho)、鷹乃助(B)、Bikky (Dr)の生み出すサウンド＆ヴィジョンはシーンを超えて圧倒的に刺激的だ。

2025年2月のギタリスト脱退を経て、3月より現レーベルMAVERICKに所属、4人体制として再出発した彼らが、早くも最新EP『覚命盤』を完成させた。4人体制だからこその研ぎ澄まされたサウンドを軸に幅広い楽曲が揃い、メンバーそれぞれの個性とプレイアビリティが発揮された1枚だ。多彩な楽曲はどのように生まれるのか？ “ヴィジュアルCHAQLA系バンド”と掲げるとおり、ヴィジュアル系を愛しつつ、ヴィジュアル系の概念に革命を起こそうとしている4人に話を訊いた。

◆ ◆ ◆

■メンバー全員が音楽に貪欲

■各々の特技を延ばしていこうって

──まず、2月に4人体制となってから約半年経ちますが、今のCHAQLA.のモードとしてはいかがですか。

ANNIE A：5人から4人になって、もちろん内情の変化はあったんですけど。芯の部分は変わらずにあり続けたいという気持ちで、一生懸命やっています。事務所に所属したという環境の変化も含めて、刺激的に感じながら楽しくやれていますね。

Bikky：自分たちのやりたいことはブレることなく、そのままクオリティをブラッシュアップさせてもらっているのでありがたいです。いろいろ吸収することが多いですね。

kai：ツインギターからひとりになったぶんをどう補うか考えて、機材を一新しました。ライブでの立ち位置も変わったので、大きな変化でしたけど、改めてバンドに向き合うきっかけになったんじゃないかなと思いますね。事務所に入ったこともそうですし、自分自身とCHAQLA.に向き合ういい機会をもらえたと捉えています。

鷹乃助：5人の時は音がちょっと多すぎてガチャガチャしてたんですよ。4人になったことで、他の楽器の音をより聴けるようになったので、バンド全体としてのまとまりが出しやすくなりました。飽和してた部分をソリッドにするという方向性で追求できているかなと。

ANNIE A：ガチャガチャしてたのも、ある意味CHAQLA.らしさになってたんですよね。これまではレコ−ディングもミックスもマスタリングも自分たちでやっていたので。でも、今回の『覚命盤』からエンジニアさんが入ってくださって、お互いの音が当たらないようにしてくれて、そういう部分でソリッドになったと思います。

▲ANNIE A (Vo)

──ガチャガチャと表現されたとおり、CHAQLA.といえばヒップホップやファンクの要素も柔軟に取り入れた音楽性ですよね。’90年代のミクスチャーやニューメタルを思い出したりもするんですが、結成当初からそういう音楽性を目指していたんですか。

ANNIE A：いや。とにかくやりたいことを惜しみなく突っ込もうとした結果ですね。僕ら、各々違う得意分野があるんですよ。たとえば、Bikkyに関しては縦ノリなビートがこのシーンでは珍しいから、基本的にBikkyのドラムをカッコよく活かす楽曲を作ろう、となる。僕はパンクから始まってラップやヒップホップが好きだから、そういう曲をやりたい。kaiちゃんは、歌謡ロックとか’80〜’90年代ロックとかのオシャレな感じのサウンドがルーツにあって。で、鷹乃助は変態。

鷹乃助：「変態なベースを弾いてくれ」って言われてます（笑）。

──（笑）。その個性を全部活かそうというところから始まっているわけですね。

ANNIE A：そうです。だから曲の幅が広くて、歌謡ポップもあれば、ラップで終わる曲もある。

──曲としてまとめるのは大変じゃないですか？

ANNIE A：まとめてる感じもないんですよね。

kai：みんながそれぞれのルーツに寄り添っている気がします。曲調もそうだし、“こいつがこうくるなら、こうすれば自分のやりたいことを突っ込めるな”とアレンジを考えたり。譲り合いじゃなく、寄り添い合い。

ANNIE A：Bikkyがドラム機材にサンプラーを取り入れていたり、鷹乃助もシンセベースと生ベースの二刀流でやっていたり。俺も「フリースタイルラップやりたい！」と言って、ライブ中にやったり。そうやって、各々の特技を延ばしていこうっていうバンドなんです。

▲kai (G, Cho)

──サウンド面で特に個性になっているのはリズム隊ですよね。さきほどANNIE Aさんが縦ノリとおっしゃっていましたが、ブラックミュージック的と言ってもいいくらい後ろノリで。メタルやハードコアルーツのバンドとは違うグルーヴ感だと思いました。

Bikky：こればっかりはもう……才能ですね（一同笑）。何も考えてないんですよ。CHAQLA.を組んでから、「個性的なビートだね」って言われるようになって。何も意識はしてないから……やはり才能？

──ちなみに、ドラムのルーツは？

Bikky：親父の影響でハードロックから入って、激しいジャンルも聴いてました。(取材現場にAC/DCのステッカーを見つけて)AC/DC、めっちゃ好きです。 小学生の時に、親父に連れられて横浜アリーナ公演に行ったんですよ。そうしたら、小学生が会場にいるのは珍しいから、ツアーマネージャーみたいな人がすげえ喜んで、アンガス・ヤングのピックをくれました。

──すごい体験。

Bikky：まわりの人も優しくて、まだ小さかったから椅子の上に乗って見せてくれたんですよ。最高でした。めっちゃ記憶に残ってます。

──では、フィル・ラッドからの影響も？

Bikky：AC/DCはあんまりドラムに集中して聴いていたわけじゃなくて。ドラマーで言うと、レッド・ツェッペリンのジョン・ボーナムが好きだったんだなと最近気づきました。ツェッペリンだけはドラムで聴いてたんですよね。

──納得です。特にヴィジュアル系は前のめりにシンコペーションする曲のほうが多いので、ちょっと違うタイプですよね。

Bikky：逆にシンコペーションは苦手なんですよね……。どこでシンバル入るんだろう？みたいになる。本当に感覚派なので。

──鷹乃助さんの得意分野は？

鷹乃助：自分は逆に、後ろノリが苦手だったんですよ。僕はL’Arc-en-Cielから音楽に入ったので、音数の多いメロディアスなベースをずっと練習していて。でも、CHAQLA.を組んでからBikkyのドラムをよく聴いたらかなり後ろノリだから、これは俺も合わせないとな、と。できるだけ彼の良さを殺さないように、寄り添ってビートを作ることは常に意識しています。

Bikky：いいやつ！ “バンドの縁の下の力持ち”って言葉でよくドラマーが形容されますけど、CHAQLA.では鷹乃助です。個人的にも一番付き合いが長いのが鷹乃助なので、好みとか性格とかも理解してるから噛み合ってるんだと思います。

──ギタリストのkaiさんは、CHAQLA.の幅広い曲に対して、後ろノリなファンク系からメタル系のリフ、プログレっぽいソロまでさまざまなギターをこなしていて。

kai：いろんなジャンルのバンドを経験してきたので、そこで培われたものをCHAQLA.になってから全部出している感じですね。狙ったわけではないんですけど、メタルが好きな時期はメタルをやったり、洒落っ気があるピアノロックバンドをやった時期もあったし、王道ヴィジュアル系っぽいバンドをやったこともあったり、いろいろ通ってきた結果、できるようになりました。

──多彩な楽曲ができていく理由がわかった気がします。

ANNIE A：みんな音楽に貪欲だから。

■普段からセッション的な遊びをやってて

■それをそのままライブでやってる感じ

──ANNIE Aさんによる作曲が多いですが、どういうところから曲作りがスタートするんですか。

ANNIE A：実はシンプルにギターから作るタイプで、リフを作っているうちに全体像が見えてきて、メロディが浮かんだら録って、という流れが多いですね。でも、ラップからできる曲もあるし、歌詞が先だったり、曲によって結構バラバラかもしれない。ただ、そのどのパターンにしても、自分に自信がないタイプなので、作ったらぶっ壊して、作ったらぶっ壊して、を繰り返すんですよ。作った次の日にやっぱりダメだなと思ったらすぐ消すし。そのなかで“これはいいな”と思ったものをメンバーに持っていくと、「最高！」と言ってくれるから、「じゃあ進めよう」となります。捨て曲を作りたくなくて、全部表題曲にするくらいの気持ちで作っているので。

──1曲のなかでテンポ変わったり、構成が複雑な曲もありますけど、構成まで一気に作っていくんですか？

ANNIE A：そういうちょっと変なヒネリがある曲は、だいたいBikkyが関わってます（笑）。最初に発表した「リーインカーネーション」とか、「太陽の悪魔」あたりはそうですね。Bikkyから注文がくるんですよ、「なんかちょっと面白い感じにしない？」って。

Bikky：とにかく誰もやっていないことをやりたいっていう気持ちだけでディスカッションしてたら、ああいう曲ができました。

ANNIE A：初手に「リーインカーネーション」を作っちゃったから、次の楽曲のハードルがめちゃくちゃ上がって。そこから僕の曲作りが難航するようになった（笑）。

Bikky：申し訳ないことしたなと思います……（笑）。もともとANNIEの曲はストレートなものが多いんですけど、初期のごちゃまぜのエッセンスを経て、最近はまたストレートなANNIEの色を活かす方向に行っている印象があります。

ANNIE A：メンバーから「こういう曲をやりたい」というアイデアをもらって、自分のなかでブラッシュアップしていくことはよくあります。自分が好きな曲となると、やっぱり歌っていて気持ちがいいメロ重視の曲だったりするので。

──ヒップホップ的な考え方というより、軸にあるのはメロディなんですね。

ANNIE A：そうですね。でも、リズムフェチなところがあります。ドラムを打ち込む時も、歌を気持ちよく聴かせるためのリズムを考えるので。そうしているうちに“いわゆるラップのフロウがめちゃくちゃ気持ちいいな、好きなんだな”と思って、ラップを入れずにはいられない病気になっちゃった（笑）。

▲鷹乃助(B)

──なるほど。ライブでは、曲の繋ぎとしてフリースタイルラップも盛り込んでいて。

ANNIE A：バチバチにフリースタイルができるわけではないんだけど、やっぱりスリルを感じたいんですよ。ライブで即興することにエクスタシーを感じるというか、窮地に立たされた時に本領発揮するタイプなので。逆に言うと、決められたことが苦手な人間ということなんですけど、その時限りのものに楽しさを見出してしまうんです。まぁ、フリースタイルをやろうとしてもダメな日はダメですね。“なんも出てこねえ！”みたいな時もあります（笑）。

Bikky：聴いていてこっちもアガるんですよ。あの時間は、楽器陣も完全に即興セッションなので、何をやってもいいから楽しいです。

ANNIE A：そういうことをやっているバンドがあまりいないから、即興の面白さをシーンに伝えたいという気持ちもあります。完璧に演出されたものも美しいと思いますけど、俺らは天邪鬼だから、どんなバンドがいてもいいじゃん！ってことで。セットリストが少し変わっただけの同じようなライブをやってしまうより、毎回違う遊びを入れることは大事にしています。

──即興で合わせていけるメンバーのスキルも素晴らしいですよ。

ANNIE A：いやあ、いつもありがとう、みんな（笑）！

Bikky：こっちこそ。全然楽しいもんね。

kai：うんうん。

鷹乃助：うん。

Bikky：普段からスタジオでセッションみたいな遊びをよくやってて。それをそのままライブでやってる感じなんですよ。

ANNIE A：スタジオの空気感をライブで出せた時に、一番かませてる手応えがあります。それこそみんなが違う方向を見てる時は全然よくないから、しっかり同じ方向を見ている時に強烈な一発が出る。そんなバンドだと思いますね。

──一方で、昨年キネマ倶楽部で開催したワンマンライブでは、呪物を集めたり、かなり世界観を作り込んだライブをやっていましたよね。

ANNIE A：やっぱりヴィジュアル系はしっかり世界観を作れることが強みだと思っているので。最初の5曲ぐらいはしっかりストーリーを作って、全員マスクを被って、俺はずっとソファーに座りながら歌ったりして（笑）。後半はガラッと変えて、いつも通りのライブをするという構成でした。

──アート的な世界観も大事にしているところですか。

ANNIE A：そうですね。Bikkyがアートもできる人間なので、ジャケット画像やアーティスト写真もBikkyが手掛けてます。

──最新アーティスト写真もかなりインパクトが強いですね。

Bikky：スプレーアートやグラフティとかコラージュみたいな、シンプルな美しさよりガチャガチャしてるほうが好きなんです。アート自体も好きなんですけど、メイクやファッションにどこまでも凝れるのがヴィジュアル系のいいところじゃないですか。アーティスト写真とかは本当に大事だと思うから、表現のひとつとしてやっていきたいんですよね。みんなもっとこだわればいいのにって思います。

ANNIE A：曲を書くうえでも、Bikkyの存在は大きくて。世界観がものすごくはっきりしてるから、俺もインスピレーションが湧くし、うまく噛み合ってるんじゃないかな。

▲Bikky (Dr)

──ライブの話に戻ると、今年はメリーやRAZORなど先輩を招いての主催イベント＜開眼万博＞がありました。やってみていかがでしたか？

ANNIE A：改めて、先輩方はすごいなと思いました。今回、ヴィジュアル系のなかでもあえて色が違うアーティストの方々に集まっていただいたんですけど、本当にみなさんそれぞれの戦い方でカッコよかったですね。だからこそ、CHAQLA.はCHAQLA.だということを忘れないように、自分たちらしくやれたと思います。

鷹乃助：表現方法が違うだけで、みなさんカッコいいヴィジュアル系バンドだなって改めて思いました。個人的には＜開眼万博＞がターニングポイントになって、あのタイミングで4人体制が固まった感覚があります。主催自体が久しぶりなうえに、先輩たちをお呼びして、正直緊張もプレッシャーもすごかったんですけど。それを乗り越えたぶん成長できた気がしますね。

──kaiさんは、先ほど「ステージ上の立ち位置が変わった」という話もありましたが、ライブでの感覚も変わりましたか。

kai：全然違いますね。まず、ステージ下手で鷹乃助と並んでいたところから、上手にひとりで立つようになったので、ベースアンプの音が聴こえなくなったんです。イヤモニしてるから音は返ってくるんですけど、直で浴びる音圧も大事にしていたので、ベースアンプの音が聴こえないだけで全然違うんですよね。そこには最近、ようやく慣れてきました。立ち振る舞いも、横に鷹乃助がいることを意識しなくなったぶん、自由になったと言えばそうなんですけど……ステージングどうこうより、周りから「表情が変わった」とよく言われてて。「顔つきがちょっと変わった」と言われたので、上手の顔になれたのかな（笑）。

ANNIE A：上手面(カミテヅラ)（笑）？

kai：自分ではわからないけど、そうらしいです（笑）。

■命が目覚めるというイメージ

■音楽的なテーマはソリッド

──新体制になってからもツアーや主催イベントを開催し、さらにニューEPをリリースするところから、勢いを止めないという意志が伝わってきます。EP『覚命盤』を作るにあたって、テーマやコンセプトはあったんですか？

ANNIE A：タイトルどおり、自分たちのなかで革命を起こしたかった。4人で絶対にここから上がっていくんだという意志表示をしたいと思ったので、タイトルも“これしかない”という気持ちで決めました。

──“覚める命”と書いて“カクメイ”にしたのは？

ANNIE A：命が目覚める、というイメージですね。この音源を聴いて、生きている実感を感じてほしい。俺自身も感じる気がするので。音楽的なテーマとしては、メンバーがひとり減ると当然音数も減るんだけど。それをプラスに捉えれば、ソリッドにできるなって。そういうイメージがありました。だから、わりと今回はどの曲もヒネくれてない、まっすぐな曲が揃っていると思います……個人的には（笑）。

Bikky：前に比べたらね（笑）。さっきも言ったように、へんてこな魂がANNIEに植えついたうえで、そこからANNIEらしいストレートさが入って、今が一番良いバランスだと思います。俺も一周回ってシンプルな曲も好きになったし、もともとANNIEの曲は全部好きだから、別にややこしいことをしなくてもいいのかなって。あの頃は若かった（笑）。

鷹乃助：意図的に音数を減らしつつ、どうやって満足感を出すかと言ったら、やっぱりリズムが重要になるので。ベースとしてはそこを担うのが今回のテーマだと思っていました。でも、ミックスやマスタリングのエンジニアの方についていただいたので、恐怖感はなくて。みんなで作った一枚だと思いますね。

Bikky：完成した音源を聴いたら、音のバランスが相当変化していて。めちゃくちゃ気持ちいいなと思いました。

──たしかに、ゴチャゴチャに混ぜるというより、1曲ごとにやりたい方向性を定めた結果、幅が広いという印象があります。2曲目の「PLASMA⚡」は、ツービートのパンク調で始まりつつ、歌謡系のサビが入るバランスが面白いですね。

ANNIE A：ツービートの曲が欲しかったんです。少しはあったんですけど、もうちょっと増やして、なんならライブでサークルモッシュさせちゃおうくらいのイメージ。でもメロディではヴィジュアル系だということも忘れずに、わりと歌謡っぽくしました。あと、攻撃力を足したいなと思ってチューニングを落として、メタルっぽいフレーズも入れています。

──「Crush! my honey」はkaiさんが作曲で、しっかりギターソロが目立っていますね。

kai：ギターソロは入れたくなりますね（笑）。まずオケから作ったんですけど、メロディがなかなか浮かばなくて、ANNIEに任せました。ANNIEのメロディセンスは本当にすごいと思っているので。

ANNIE A：曲が届いた時、おもしろい曲だなと思いましたね。kaiちゃんは、お洒落なコードを使っていたり、僕が書けないタイプの曲を書いてくれるんです。“これにどんなメロディをつけたろうかな、ニヤニヤ”みたいな感じでした。僕だけの感性だと一辺倒になってしまうから、CHAQLA.の曲が幅広いのは、メンバーの力でもあると思います。

──そして、「ANTHEM」はタイトルどおり、これからCHAQLA.のアンセムになりそうな力強い曲になっています。

ANNIE A：この曲に関しては完全にヒップホップ的な作り方をしていて、フックと言われるサビの間にバースが入ってくる構成になっています。オケをがっつり作り込んだうえで、以前からストックしていたメロディを“今だ！”と思って乗せました。しっかりBikkyのドラムを生かしたくて、デモの段階でスネアを後ろにずらしてますね。

Bikky：ありがとうございます（笑）。

ANNIE A：CHAQLA.は寄り添うバンドなので（笑）！

──鷹乃助さんのスラップソロもキマってますね。

ANNIE A：彼の特技です！

鷹乃助：“ここだ！”と思って弾いたら、メンバーも「いいね！」と言ってくれました。

Bikky：でも、スタジオで合わせた時に「やりすぎた……」って言ってたよね。

鷹乃助：そう。そこのセクション、シャウトでかけ合いもするのを忘れてて（笑）。

──スラップも相まって、レッド・ホット・チリ・ペッパーズやリンプ・ビズキットを彷彿したりもしましたが、別にリファレンスにしたわけではなく、結果的にそうなったという？

ANNIE A：ルーツとして自然に影響を受けている部分はあると思いますけど、あくまで作りたい曲を勝手に作ってるだけなので。それがCHAQLA.っぽさになっているのかなと思います。トレンドは繰り返すというし、僕はむしろ先取りしてる感覚がありますね。ここからさらに浸透していくかは、俺らの力量にかかってるのかなと。ラップメタルを知らない世代には目新しく映ると思うので、刺さってくれたらうれしいです。

──ラストの「Spiritual story」は、ローファイヒップホップに仕上がっていて、振り幅が出ていますね。ドラムは打ち込みですか？

ANNIE A：そうです。聴かせる曲もほしいなと思って作りました。それこそリンプ・ビズキットのアルバムにもこういうドラムが入っていないラップだけの曲があったりしますよね。パッドを叩けばライブでも全員で演奏できるし。

鷹乃助：曲が届いた時、「めっちゃ最高！」って言いました。「ANNIE、こんな曲も作れるんだ！」って。

kai：僕は最初に聴いた時、“ギターいるかな？”と思ったんですけど（笑）。ローファイヒップホップに入っているような、テンションコードのチルいオシャレ系のフレーズを入れてやろうと思って弾きました。こういう曲にギターを弾くのも好きなので、自分の趣味としても楽しかったです。

──ライブで披露されるのが楽しみな曲ばかりですが、まずは10月11日に浅草花劇場での単独公演＜芸達者＞が控えています。雰囲気のある会場で、CHAQLA.に似合いそうですね。

ANNIE A：ちょっと変わったハコが好きなんですよね。浅草花やしきのなかにあるのも面白いし、実際に会場を見せてもらったら“こんなことできるんじゃね？”というアイデアが膨らみました。具体的に何をやるかはちょっと秘密ですけど……CHAQLA.屋敷を作ろうかなと思っていて。360度自分たちのアートに囲まれた空間でCHAQLA.を体感してもらえたらいいなと思っています。先に＜芸達者＞というタイトルを決めちゃったので、どうやったら芸達者なのか迷ったんですけど（笑）。

──先に決めたんですか（笑）？

ANNIE A：Bikkyが映画『国宝』を観て、「歌舞伎とかやっちゃう!?」とか言い出して（笑）。「いや、どうやるの？」って話だったんですけど、言ってしまえばバンドのライブも芸事じゃないですか。ヴィジュアル系である以上はお化粧してステージに上がるし、俺たちが極めたCHAQLA.のライブをかますことが“芸達者”なのかな、というところに行き着いて。今までやったことのない試みにもいろいろ挑戦して、終わったあとに「よっ、芸達者！」と言われるようなライブにしたいですね。ヴィジュアル系ほど世界観をストレートに出せるジャンルはないと思っているからこそ、余すことなくCHAQLA.全部を出せる1日にしたいです。……ちなみに僕は『国宝』見てないです。

鷹乃助：僕は2回見ました。もう1回見れます！

──（笑）。さらに11月から来年にかけてのワンマンツアー＜CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング＞も発表されています。

ANNIE A：CHAQLA.はツアーが好きなんです。各地のハコに行ってライブして、その土地でみんなで酒を飲んで打ち上げするのも最高じゃないですか。とにかく外に出ていくのが大好きなので、ガンガンやるしかねえ！と思っています。

取材・文◎後藤寛子

■3rd EP『覚命盤』

2025年10月1日(水)発売

▼収録曲

1 -起-

2 PLASMA

3 Revolution-365

4 Crush! my honey

5 ANTHEM

