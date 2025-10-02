大谷翔平、スターとの2ショットに驚きの声「大谷が小さく見える！」「この2人本当に絵になる」
大谷翔平選手が所属する米大リーグ（MLB）・ドジャースが2日、公式インスタグラムを更新。米プロバスケットボールリーグ（NBA）・レイカーズの八村塁との2ショットを公開した。この投稿に、ファンから驚きの声が多数寄せられている。
【写真】「小さく見える！」“絵になる”大谷翔平の2ショット
投稿で「Rui and Sho. 」とコメント。2人が笑顔でほほ笑む全身の2ショットを公開した。
この投稿に「大谷さんより大きい人初めて見た」「やっぱり八村塁くんって大きいんだ！？と改めて認知」「八村選手の隣だと大谷選手も少し小さく感じますね」「大谷が小さく見える！」「大谷さん、痩せた？と思う程、八村君は大きい」「この2人本当に絵になる それにしても大谷選手より背が高い人を見るの新鮮！笑 はじめてかもしれない笑」など、八村と大谷の身長差に驚きの声が集まった。
このほか「ダブルスーパースター」「日本の誇り」「日本の宝が世界で大活躍」などのコメントも多数寄せられた。
【写真】「小さく見える！」“絵になる”大谷翔平の2ショット
投稿で「Rui and Sho. 」とコメント。2人が笑顔でほほ笑む全身の2ショットを公開した。
この投稿に「大谷さんより大きい人初めて見た」「やっぱり八村塁くんって大きいんだ！？と改めて認知」「八村選手の隣だと大谷選手も少し小さく感じますね」「大谷が小さく見える！」「大谷さん、痩せた？と思う程、八村君は大きい」「この2人本当に絵になる それにしても大谷選手より背が高い人を見るの新鮮！笑 はじめてかもしれない笑」など、八村と大谷の身長差に驚きの声が集まった。
このほか「ダブルスーパースター」「日本の誇り」「日本の宝が世界で大活躍」などのコメントも多数寄せられた。