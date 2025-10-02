Snow Man阿部亮平、QuizKnockの動画で涙「久しぶりに泣いた」
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が2日、都内で行われた『QuizKnock10周年プロジェクト』PRイベントにゲストとしてサプライズ登壇した。普段からQuizKnockファンだという阿部がお祝いに駆けつけた。
【写真】ブルーが似合う！笑顔で手をふる阿部亮平
QuizKnockは伊沢拓司率いる知的エンタメ集団でふくらP、河村拓哉、須貝駿貴、山本祥彰、鶴崎修功、東問、東言らが参加。2016年にウェブメディアとして始動し、YouTubeチャンネルは登録者250万人（10月現在）を突破している。
10周年プロジェクトでは「感謝と挑戦」をキーワードに、来年迎える10周年を前にきょうから1年にわたってさまざまな施策が登場。今月はYouTubeチャンネルでもう一度みたいあの動画を決める「リバイバル企画総選挙」と、カラオケまねきねことのコラボレーション企画を実施。
2026年にはQuizKnock10周年記念展を仙台、渋谷、名古屋、西宮、福岡で開催。さらに北海道、愛知、福岡ではリアルイベントも行い、来年10月には東京で大規模イベントも予定。約7年ぶりのファンブックや、QuizKnock検定などこのほかにも大型企画が続々と登場予定となっている。
イベントのトークセッションでは、今年の重大ニュースをメンバーが発表。阿部は「個人的なニュースは、Snow Manごとだとスタジアムライブ。僕だと『ZIP!』のパーソナリティー」と挙げつつ、「やっぱりQuizKnockさんの動画を定期的に見返すことがあるんですけど、久しぶりに泣いた。2022年の（クイズ大会）『WHAT』の優勝者が決定したときに、どういう問題か読み直す河村さんにちょっと…」とファン目線で紹介。
河村が「僕は泣いてるから見返せないんです」と苦笑すると、阿部は「本当に良いシーン。河村さんにもらい泣きしました」と感慨深げに明かした。そんな河村は「子育てをしていると、首をかしげられることが増えました（笑）」と明かしていた。
【写真】ブルーが似合う！笑顔で手をふる阿部亮平
QuizKnockは伊沢拓司率いる知的エンタメ集団でふくらP、河村拓哉、須貝駿貴、山本祥彰、鶴崎修功、東問、東言らが参加。2016年にウェブメディアとして始動し、YouTubeチャンネルは登録者250万人（10月現在）を突破している。
2026年にはQuizKnock10周年記念展を仙台、渋谷、名古屋、西宮、福岡で開催。さらに北海道、愛知、福岡ではリアルイベントも行い、来年10月には東京で大規模イベントも予定。約7年ぶりのファンブックや、QuizKnock検定などこのほかにも大型企画が続々と登場予定となっている。
イベントのトークセッションでは、今年の重大ニュースをメンバーが発表。阿部は「個人的なニュースは、Snow Manごとだとスタジアムライブ。僕だと『ZIP!』のパーソナリティー」と挙げつつ、「やっぱりQuizKnockさんの動画を定期的に見返すことがあるんですけど、久しぶりに泣いた。2022年の（クイズ大会）『WHAT』の優勝者が決定したときに、どういう問題か読み直す河村さんにちょっと…」とファン目線で紹介。
河村が「僕は泣いてるから見返せないんです」と苦笑すると、阿部は「本当に良いシーン。河村さんにもらい泣きしました」と感慨深げに明かした。そんな河村は「子育てをしていると、首をかしげられることが増えました（笑）」と明かしていた。