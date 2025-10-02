俳優の武井咲さんが自身のインスタグラムを更新。名古屋市内に10月1日にオープンしたばかりのホテル「ESPACIO NAGOYA CASTLE（エスパシオ ナゴヤキャッスル）」の開業セレモニーに参加したことを報告しました。

【写真を見る】【 武井咲 】 「名古屋城の借景…圧巻でした」 白シャツ×デニムの最新ショットを公開 「美しすぎます」「産後には見えないスタイル」などの声





武井さんは、「ESPACIO NAGOYA CASTLE 開業セレモニーへ駆けつけました。」と書き出し、「名古屋城の借景…圧巻でした」と感想を投稿し、名古屋城を背景にした写真や施設内での様子を公開しています。

武井さんは、展望デッキでは、白いシャツに青いジーンズという爽やかなコーディネートで立ち、背景に名古屋城と堀、緑豊かな景色を収めた一枚を公開しました。透明なガラスと金属の手すりを備えたスペースからの眺めは、武井さんの言葉通り「圧巻」の一言に尽きる景観となっています。







また、「武井様」と記された招待状とお菓子が用意されていたようです。招待状には上部に装飾的なロゴがあり、金粉が添えられたお菓子や緑の葉とともに洗練された演出がなされていました。







夜には名古屋城のライトアップも撮影。闇に浮かび上がる白い外観と緑の屋根を持つ天守閣の姿は、幻想的な雰囲気を醸し出しています。周囲の樹木と光に照らされた城の対比が美しく捉えられています。







施設内の三体の甲冑が並ぶ展示室の写真も投稿しています。左の黒地に黄金の角兜を持つ甲冑、中央の赤と黒の鎧、右の銀色に金の装飾と黒いマントを身につけた甲冑が威厳ある姿で展示されていました。







ホテルの様子も共有されており、壁画が特徴的な長い廊下や、ホテルの一室で鏡に映る自身の姿を撮影した写真もアップロードしています。白いシャツとデニムパンツ、茶色のベルトというシンプルながらも洗練されたファッションが印象的です。







この投稿に、「投稿ずっと待ってました お元気そうで良かった」「地元名古屋に行っていたんだね」「咲ちゃんも名古屋城も美しすぎます」「かっこいい 綺麗 可愛いの3Kです」「産後には見えないスタイルいい」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】