日本時間２日にロサンゼルスで行われている米大リーグ・ワイルドカードシリーズのドジャース―レッズ第２戦で、山本由伸が快投を演じた。

七回途中まで投げて４安打９奪三振で２失点。いきなりの味方のエラーに足を引っ張られながら立ち直り、六回の無死満塁のピンチも得点を許さない、カッコ良すぎる快投だった。（デジタル編集部）

初回、山本は不運に見舞われた。二死一塁から４番Ａ・ヘイズを力のない右飛には打ち取ったはずだったが、Ｔ・エルナンデスがまさかの落球。二、三塁となり５番のスチュワートに一、二塁間を破られた。

ただ次のデラクルスを空振り三振に切って取り追加点を防ぐとその後は、相手打線を圧倒した。最速９７・４マイル（約１５６・８キロ）の速球とカーブ、スプリットなど変化球のコントロールも抜群で、二〜五回は一人の走者も許さなかった。

最大のピンチは味方が３−２と逆転した後の六回だった。無死から連打を浴び、４番ラクスは不運な当たりの内野安打。無死満塁と一打逆転の窮地だった。ただ、ここから山本が真価を発揮した。Ａ・ヘイズを鈍い当たりの遊ゴロに仕留め、本塁封殺とすると、続くスチュワート、デラクルスはいずれも大きなカーブで、バットに空を切らせた。ピンチをしのぐと、山本は雄たけびを上げ、ファンは大きな歓声を上げた。

その裏に大谷翔平の適時打などで味方が４点を追加すると、七回も続投。二死までこぎつけたが、四球の走者を２人許したところで球数も１１３球に達して交代。ベンチに戻る際には、満員のファンがスタンディングオベーションで、好投をたたえた。

９月は九回二死までノーヒット投球を演じるなど、４試合を投げて防御率０・６７と絶好調で２度目の月間ＭＶＰも獲得した山本。その好調さを、ポストシーズンでもしっかりと発揮した。