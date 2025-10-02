「ゼクシィ」美女・池端杏慈、早瀬憩とのプライベートショットが話題「すっぴん？」「透明感レベチ」
【モデルプレス＝2025/10/02】女優の池端杏慈が10月1日、自身のInstagramを更新。同じく女優の早瀬憩との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】次世代美女2人のプラベショットが可愛すぎ
池端は「ずっと行きたかったおみせ。憩とたくさんお話しました。たのしかった〜」と早瀬とパン屋へ訪れたことを報告。満面の笑みでドリンクを手に持つ2ショットをはじめ、キュートなポーズをとる自身のソロショットを披露している。
この投稿を受け、ファンからは「可愛すぎる」「もしかしてすっぴん？」「透明感レベチ」「仲良しで可愛い」どと反響が上がっている。池端は2025年、“新人俳優の登竜門”とも言われる結婚情報誌『ゼクシィ』（リクルート）の15代目CMガールに抜擢された。早瀬も同年公開の映画『この夏の星を見る』や『か「」く「」し「」ご「」と「』などに出演するなど注目を浴びている。（modelpress編集部）
