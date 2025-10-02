熊切あさ美、膝上ミニ×ロングブーツでほっそり美脚披露「スタイル良すぎ」「眼福」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】タレントの熊切あさ美が2日、自身のInstagramを更新。衣装姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】熊切あさ美、美脚際立つミニ丈コーデ
熊切は「今夜も0時からじっくり聞いタロウ観てね」とつづり、テレビ東京系『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（毎週木曜深夜0時〜）のスタジオで撮影した衣装姿の写真を公開。アシンメトリーなデザインのミニ丈デニムワンピースにロングブーツを合わせ、ほっそりとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「眼福」「美脚に目がいく」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」「衣装が素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆熊切あさ美、ミニ丈衣装でほっそり美脚披露
◆熊切あさ美の投稿に反響
