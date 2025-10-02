バカリズムが描くドラマ『ノンレムの窓』が舞台化！ 風間俊介・シソンヌじろう・与田祐希が出演
バカリズムによるドラマ『ノンレムの窓』（日本テレビ系）が舞台化され、12月7日より東京・IMM THEATERで上演されることが決定した。出演者は風間俊介、シソンヌじろう、与田祐希。
【写真】バカリズムの不思議な世界が舞台に！ 『ノンレムの窓』ビジュアル
日常の中で起こりうる、ちょっと不思議で、ちょっと笑えるショートショートドラマ『ノンレムの窓』。『ブラッシュアップライフ』『ホットスポット』と立て続けに大ヒット作を生み出し、国内のみならず海外でも評価が高い芸人・バカリズムが描き出す独自の世界観が、多くのファンを惹きつけている。
このたび、ドラマ『ノンレムの窓』をそのままに、これまで放送された中から珠玉の作品を厳選して舞台化。さらに舞台版として新作も上演されることが発表された。
出演は、ドラマの初回放送にも登場し、数々のドラマ、映画、舞台、さらに情報番組のパーソナリティーとしてもおなじみの風間俊介。芸人活動のみならず、近年はドラマや舞台で俳優としても注目されるシソンヌじろう。そして今年乃木坂46を卒業し、今後の俳優としての活躍が期待される与田祐希。また、バカリズムの映像出演も決定した。
さらに、今年12月にはドラマ『ノンレムの窓』最新作の放送も決定。この冬に繰り広げられる「ノンレム・ワールド」に期待が高まる。
舞台『ノンレムの窓』は、IMM THEATERにて12月7日〜21日上演。
