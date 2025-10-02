『楓』福士蒼汰、福原遥らキャスト集結のムビチケビジュアル＆切ない運命に翻弄される新場面写真が解禁
福士蒼汰と福原遥がダブル主演する映画『楓』より、主要キャストが集うムビチケビジュアルと、揺れ動く登場人物たちの姿を捉えた新場面写真が解禁された。
【写真】福士蒼汰、福原遥、宮沢氷魚、石井杏奈、宮近海斗ら写す『楓』場面写真
本作は、スピッツの楽曲「楓」を原案にしたラブストーリー。監督を『世界の中心で、愛をさけぶ』（2004）の行定勲が務める。オリジナルストーリーを書き上げたのは脚本家・高橋泉。音楽はYaffleが担当する。
今回、本作のムビチケ前売券が10月10日より発売されることが決定し、主要キャストが揃ったムビチケビジュアルが解禁された。双子の弟・恵を失い、弟のふりをする兄・涼を1人2役で演じる福士蒼汰、そして恵の恋人・亜子を演じる福原遥。さらに、涼と恵の幼なじみで2人を見守る梶野茂（宮沢氷魚）、涼を慕う後輩の遠藤日和（石井杏奈）、亜子の心の拠り所となる行きつけの店の店長・辻雄介（宮近海斗／Travis Japan）。彼らの表情が美しく切り取られている。
本当のことを言い出せないまま亜子への想いを募らせる涼、何か秘密を抱える亜子、すべてを知る梶野、そして2人の切ない真実に気づいていく日和や雄介――。キャラクターそれぞれが胸に秘めた感情が静かに伝わってくるビジュアルとなっている。
本作は、事故で双子の弟・恵（福士）を失った兄・涼（福士）が、ショックで混乱する弟の恋人・亜子（福原）を悲しませまいと、恵のふりをしてしまうところから始まる物語。解禁された場面写真には、恵として亜子と日々を過ごす涼の姿が映し出されている。近所の猫にご飯をあげるシーンでは、亜子に優しい眼差しを向ける涼が温かくもどこか儚い。
しかし別の写真では、一人苦悩に満ちた表情で何かを見つめる涼の姿が捉えられている。二重の生活に戸惑いながらも、亜子に惹かれていく複雑な心情が伝わってくる。
さらに、福士と福原のほかにも、物語を彩る重要なキャストの姿が垣間見える。涼と恵の幼なじみで、ただ一人真実を知る梶野茂（宮沢）は、涼の葛藤を見守る存在だ。知的で繊細な雰囲気をまとった宮沢の表情からは、親友への深い理解と秘めた想いが感じられる。
また、涼が働く職場で彼を慕う後輩・遠藤日和（石井）は、涼との何気ないやりとりの中で少しずつ違和感を抱き始める。真っすぐな瞳で涼を見つめる姿からは、彼女の純粋な人柄と涼への秘めた恋心がにじみ出る。
そして、亜子の行きつけのバーの店長・辻雄介（宮近／Travis Japan）は、明るく穏やかな表情で亜子の話に耳を傾け、彼の存在が亜子の心の支えとなっていることが伝わる。
登場人物たちの感情の揺れが克明に刻まれたこれらの写真からは、愛する人を失った悲しみ、新たな恋心、そしてそれぞれが抱える秘密という、物語の深みが伝わってくる。
さらに、亜子が恵の肩にそっと腕を回し、楓の葉を見つめながら笑顔で寄り添うカットや、壁にピン留めされたモノクロのフォトストリップも。2人が築き上げてきたかけがえのない時間の尊さがにじむ一方、病室のベッドに横たわり、遠い目をする亜子の姿は、彼女にもまた誰にも言えない秘密があることを示唆している。
大切な人との別れ、ひたむきな愛、そして真実が交錯する物語の行方に期待が高まる。
映画『楓』は、12月19日より全国公開。
【写真】福士蒼汰、福原遥、宮沢氷魚、石井杏奈、宮近海斗ら写す『楓』場面写真
本作は、スピッツの楽曲「楓」を原案にしたラブストーリー。監督を『世界の中心で、愛をさけぶ』（2004）の行定勲が務める。オリジナルストーリーを書き上げたのは脚本家・高橋泉。音楽はYaffleが担当する。
今回、本作のムビチケ前売券が10月10日より発売されることが決定し、主要キャストが揃ったムビチケビジュアルが解禁された。双子の弟・恵を失い、弟のふりをする兄・涼を1人2役で演じる福士蒼汰、そして恵の恋人・亜子を演じる福原遥。さらに、涼と恵の幼なじみで2人を見守る梶野茂（宮沢氷魚）、涼を慕う後輩の遠藤日和（石井杏奈）、亜子の心の拠り所となる行きつけの店の店長・辻雄介（宮近海斗／Travis Japan）。彼らの表情が美しく切り取られている。
本作は、事故で双子の弟・恵（福士）を失った兄・涼（福士）が、ショックで混乱する弟の恋人・亜子（福原）を悲しませまいと、恵のふりをしてしまうところから始まる物語。解禁された場面写真には、恵として亜子と日々を過ごす涼の姿が映し出されている。近所の猫にご飯をあげるシーンでは、亜子に優しい眼差しを向ける涼が温かくもどこか儚い。
しかし別の写真では、一人苦悩に満ちた表情で何かを見つめる涼の姿が捉えられている。二重の生活に戸惑いながらも、亜子に惹かれていく複雑な心情が伝わってくる。
さらに、福士と福原のほかにも、物語を彩る重要なキャストの姿が垣間見える。涼と恵の幼なじみで、ただ一人真実を知る梶野茂（宮沢）は、涼の葛藤を見守る存在だ。知的で繊細な雰囲気をまとった宮沢の表情からは、親友への深い理解と秘めた想いが感じられる。
また、涼が働く職場で彼を慕う後輩・遠藤日和（石井）は、涼との何気ないやりとりの中で少しずつ違和感を抱き始める。真っすぐな瞳で涼を見つめる姿からは、彼女の純粋な人柄と涼への秘めた恋心がにじみ出る。
そして、亜子の行きつけのバーの店長・辻雄介（宮近／Travis Japan）は、明るく穏やかな表情で亜子の話に耳を傾け、彼の存在が亜子の心の支えとなっていることが伝わる。
登場人物たちの感情の揺れが克明に刻まれたこれらの写真からは、愛する人を失った悲しみ、新たな恋心、そしてそれぞれが抱える秘密という、物語の深みが伝わってくる。
さらに、亜子が恵の肩にそっと腕を回し、楓の葉を見つめながら笑顔で寄り添うカットや、壁にピン留めされたモノクロのフォトストリップも。2人が築き上げてきたかけがえのない時間の尊さがにじむ一方、病室のベッドに横たわり、遠い目をする亜子の姿は、彼女にもまた誰にも言えない秘密があることを示唆している。
大切な人との別れ、ひたむきな愛、そして真実が交錯する物語の行方に期待が高まる。
映画『楓』は、12月19日より全国公開。