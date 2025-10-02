アップル傘下のBeatsが、新型ワイヤレスイヤホン「Powerbeats Fit」を発表しました。

↑新発売の「Powerbeats Fit」（画像提供／アップル）。

Powerbeats Fitはフィットネスなどを想定したワイヤレスイヤホンで、ウィングチップにより耳の形に合わせて装着可能。IPX4等級の耐汗耐水性能により、ジムなどで安心して使用することができます。

再生機能としては、アクティブノイズキャンセリング（ANC）に対応。アダプティブイコライゼーションは、イヤーバッドの装着状態と密閉度に合わせてオーディオ出力を調節し、ユーザーに最適なサウンドを届けます。

また、デュアルビームフォーミングマイクにより、快適な通話品質を実現。さらに、空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングにも対応しています。

Powerbeats Fitはイヤーパッド単体で最大7時間、充電ケース込みで最大30時間の再生が可能。充電ケースは前モデルから17%小型化しました。

Powerbeats Fitの国内価格は3万2800円（税込）で、本体カラーはジェットブラック／グラベルグレイ／スパークオレンジ／パワーピンクの4色。すでに、アップルのオンラインストアから購入可能です。

秋の公園をこのイヤホンとともにジョギングしたら、気持ちよさそうですね！

Source: アップル

