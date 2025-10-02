１１月からＪＲＡ短期免許で騎乗するプーシャン騎手　日本馬については「クロワデュノールが強い」

１１月１日から、有馬記念（１２月２８日）まで、ＪＲＡ短期免許を取得して騎乗する予定のアレクシ・プーシャン騎手＝フランス＝。９月３０日のシャンティイ開催で取材に応じ、凱旋門賞や日本の競馬についてコメントした。プーシャン騎手は名門のアンドレ・ファーブル厩舎で活躍している。昨年はフランスのリーディングで３位だった。

１０月５日の凱旋門賞では、ジャンロマネ賞を勝ったキジサナ（牝５歳、フランス・Ｆグラファール厩舎、父ルアーヴル）に騎乗する。「軽い馬場でも、重い馬場でも走れる。先週、調教に乗って準備はできているし、調子もいい。自信はもちろんあるよ」と好感触。日本馬については「ドーヴィルを勝った馬（アロヒアリイ）が好きだけど、クロワデュノールが強いかな」と印象を語った。

身元引き受け厩舎は、美浦の田中博康厩舎。プーシャン騎手の父がアンドレ・ファーブル厩舎の番頭格を務めていたことから、今回の来日につながった。日本では初騎乗となるが、「僕はオープンな性格なので、声をかけてくれたらうれしい。勝ったあとのサイン？ もちろんしますよ」と来日を楽しみにしていた。