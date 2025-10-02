今季がラスト！【ハイク × ザ・ノース・フェイス】完売必至の人気コラボ、注目アイテムは？

【THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）】と【HYKE（ハイク）】によるトレイルランニングに特化したコラボレーションプロジェクト【TNFH THE NORTH FACE × HYKE】が、10月8日（水）より発売。第4弾となる2025秋冬コレクションがラストシーズンになるそう……！気になるアイテムをさっそくご紹介！

GTX インサレーション ジャケット \66,000（税込）

今季もザ・ノース・フェイスの優れた機能性とハイクならではのデザインが融合した、アウター類、小物やシューズまで幅広いラインナップ！

防水・防湿機能も抜群のトレイルジャケット

GTXトレイルジャケット\62,700（税込）グローブ\14,300（税込）

ザ・ノース・フェイスでは定番人気の防水・防湿に優れた「GORE-TEX®」を採用したトレイルジャケット。胸元に配した白のコラボレーションロゴがワンポイントに。

アクティブシーンにぴったりなフリースジャケット＆トレイルパンツ

フリーストレイルジャケット\49,500（税込）、トレイルロングパンツ\31,900（税込）

保温性の高い「POLARTEC」のフリースジャケットは、秋らしい素材感とブラウンとブラックの配色もポイント。ストレッチ性に優れたトレイルパンツは、ウエストに6つのポケットを配したデザインで、アクティブな山歩きにもぴったりです。

走っても荷物が揺れにくいトレイルパック

トレイルパック\33,000(税込)

ベスト型のトレイルパックは、左右のフロント部分にドリンクを収納できるスペースがあり、収納力も抜群。体にふれる部分はメッシュ素材で蒸れにくく、ランニングから山歩きまで、さまざまなシーンで重宝しそうです。

初期モデルからアップデート！ 進化したトレイルランシューズに注目

VECTIV PRO 3 HYKE Special Edition\44,000（税込）

大注目のシューズ「VECTIV PRO 3」は、2021年に発売された「VECTIV」のファーストコレクションから、契約アスリートやユーザーのフィードバックなどを参考にアップデートされたもの。多層構造のソールユニットを採用することで、着地の衝撃を推進力に変え、安定性やグリップ力も進化しました。HYKE Special Editionでは、オリジナルデザインとカラーに加え、枝などが引っかからないようシューレースを固定できるエラスティックバンドがデザインされています。

こちらは10月8日(水)より、ゴールドウイン公式オンラインストアをはじめ、東京のザ・ノース・フェイス スフィア(THE NORTH FACE Sphere)ほかにて発売予定です。これで最後となるコラボコレクション、お買い逃がしのないようお早めにチェックを……！

ゴールドウイン カスタマーサービスセンター

0120-307-560

Senior Writer：Kyoko Dehara