愛知県に初出店！花より、ハンバーグ。刈谷店

肉のプロが手がける新感覚ハンバーグブランド「花より、ハンバーグ。」の3号店（FC1号店）となる「花より、ハンバーグ。刈谷店」が、2025年10月2日(木)にオープンしました。

横浜で人気のブランドが、愛知県に初出店となります。

花より、ハンバーグ。刈谷店

オープン日：2025年10月2日(木)

所在地：〒448-0028 愛知県刈谷市桜町5丁目33

電話番号：0566-62-5067

「花より、ハンバーグ。」は、静岡で60余年にわたり肉の総合商社を展開してきたアオノグループが開発したハンバーグブランド。

2021年に横浜で1号店をスタートして以来、Instagramで1万3千人以上のフォロワーを持つなど、圧倒的な支持を得ています。

そんな人気ブランドのFC1号店が、愛知県刈谷市にオープンしました！

焼肉スタイルの新感覚ハンバーグ

「花より、ハンバーグ。」の最大の特徴は、お客様自身が焼き加減を調整できる“焼肉スタイル”であること。

食べやすいサイズに取り分けられたハンバーグを、自分好みで焼きながら楽しむ新感覚の体験ができます。

ハンバーグは、肉のプロが厳選したA5黒毛和牛を中心に独自のブレンドで調合した、旨味の強い唯一無二の味わいです。

2種類のハンバーグと6種類のソース

ハンバーグは、定番の「花より、ハンバーグ」と、静岡県産黒毛和牛ブランド「WAGYU DIAMOND FUJI」を100％使用した「特選 和牛ハンバーグ」の2種類を用意。

さらに、相性抜群の6種類のソースと一緒に、様々な組み合わせで至高のハンバーグ体験を提供します。

今後の展望

「花より、ハンバーグ。」は、2025年10月16日に4号店となる「アスティ静岡店」のオープンも予定しています。

また、今回の刈谷店を皮切りに、本格的にフランチャイズ展開を開始していくとのことです。

肉のプロフェッショナルが本気で作り上げた、唯一無二のハンバーグ体験。

自分で焼き加減を調整しながら、最高の状態で味わえる楽しさを体験できます。

愛知県刈谷市にオープンした「花より、ハンバーグ。刈谷店」の紹介でした！

