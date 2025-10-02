『40種世界のビール飲み放題』が期間限定で48種に！世界一周旅ダイニングPUSHUP 18年目記念キャンペーン

東京・秋葉原にある「世界一周旅ダイニングPUSHUP」が、オープン18年目を記念したプレゼント企画を2025年10月限定で実施中です！

人気の『40種世界のビール飲み放題』が期間限定で48種にボリュームアップするほか、コース料理を注文すると選べる3つの特典がプレゼントされます。

世界一周旅ダイニングPUSHUP 18年目記念キャンペーン

期間：2025年10月1日〜10月31日

対象：コース料理を注文した方

特典内容：

・人気の『40種世界のビール飲み放題』が48種にボリュームアップ

・下記3つの中から1つ選べるプレゼント

【1】スタッフおすすめ5種海外ビール飲み放題プレゼント

【2】30分の飲み放題延長プレゼント

【3】旅ノリお料理1品プレゼント

2007年9月27日のオープンから18年目を迎えた「世界一周旅ダイニングPUSHUP」

『旅×ビール×面白い』をコンセプトに、秋葉原で世界のビールと料理で旅気分を味わえるダイニングです。

18年目の感謝を込めた、お得なプレゼント企画がスタートしました！

『世界のビール40種飲み放題』がパワーアップ

看板メニューである『世界のビール40種飲み放題』は、世界を旅してきた旅人やビール好きに驚かれるほどの豊富なラインナップ。

10月からは冬にぴったりのコクのあるビールが揃う内容にリニューアルしました。

今回のキャンペーンでは、さらに8種類が追加され、合計48種類の世界のビールを楽しめます！

飲み放題で人気のビール TOP5

2025年9月時点の飲み放題人気ランキングを紹介します。

1位は、ビールが苦手な方にも喜ばれるベルギーの白ビール「ヒューガルデンホワイト」

2位は、ホップの苦味が特徴のアメリカの「グースアイランドIPA」、3位はドイツの正統派「ラーデベルガーピルスナー」と続きます。

ほかにも黒ビールの「ギネス」やタイの「シンハ」など、個性豊かなビールが揃っています。

ビールに相性抜群！一番人気「ジャークチキン」

ビールと一緒に楽しみたい料理の一番人気は「ジャークチキン(ジャマイカングリルチキン)」

ジャマイカの郷土料理を、爽やかなハーブやスパイスをふんだんに使い、辛さ控えめのオリジナルスタイルで提供しています。

ジューシーなチキンとビールの相性は抜群です。

旅をテーマにした空間

世界約50ヶ国を旅した代表の「美味しいものがあるところには、皆の笑顔ができる」という思いが詰まった店内。

世界中から集めた雑貨や、お客さんが描いた旅ノートなど、旅好きにはたまらないアイテムに囲まれて食事が楽しめます。

店舗情報

店舗名：世界一周旅ダイニングPUSHUP

所在地：〒110-0006 東京都台東区秋葉原1-5 ヨリモトビル 2F

営業時間：17:30〜21:30 ※予約のみでの営業

定休日：基本日曜日、その他不定休

世界各国の個性豊かなビールを飲み比べながら、まるで世界一周旅行をしているかのようなワクワク感を味わえるダイニング。

18年目の感謝を込めたお得なキャンペーン期間中に、ぜひ秋葉原での”旅”を楽しんでみてください。

秋葉原の「世界一周旅ダイニングPUSHUP」で開催中の18年目記念キャンペーンの紹介でした！

