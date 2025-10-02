「PEANUTS(ピーナッツ)」の日本国内エージェントである株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツが、14回目となる「PEANUTS売場づくりコンテスト2025」を2025年10月2日より開始します。

コミック誕生75周年となる今回は、全国約1,400店舗が参加し、「75th Twinkling Anniversary」をテーマに華やかな売り場づくりを競います。

PEANUTS売場づくりコンテスト2025

実施開始日：2025年10月2日(木)より順次

一般投票期間：2025年11月12日(水)〜2025年12月14日(日)

結果発表：2026年2月下旬から3月上旬頃

参加店舗数：全国約1,400店舗

「PEANUTS売場づくりコンテスト」は、全国のPEANUTSグッズ取り扱い店舗が、店頭ディスプレイや商品陳列の出来栄えを競うコンテストです。

一般の方からの投票などの審査を経て優秀店舗が選定されるほか、参加店舗ではこの期間だけの限定ノベルティプレゼントも実施されます。

テーマは“75th Twinkling Anniversary”

2025年10月2日でコミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」

ダイアモンドジュビリーと呼ばれる75周年の節目を、“75th Twinkling Anniversary 〜キラキラのアニバーサリー！〜”をテーマにしたキラキラの売場づくりで華やかにお祝いします。

エントリー店舗特典のオリジナル店頭POP

コンテストに参加する店舗には、75周年のアートがデザインされた店頭装飾用の共通POPが提供されます。

このPOPを活用して、各店舗がテーマに沿ったオリジナリティあふれる売場づくりを展開します。

限定ノベルティプレゼント

コンテスト期間中、参加店舗でPEANUTSグッズを購入した方への特典として、限定ノベルティが提供されます。

75周年のアートがデザインされたステッカー全10種が用意され、ファンにはたまらない企画です。

さらに、11月12日以降も展開を継続する店舗では、シークレットノベルティとしてビッグステッカーが追加されます。

審査と豪華な入賞賞品

コンテストは一般投票を含む3段階の審査を経て、グランプリ、準グランプリ、特別賞、ライセンシー特別賞が選ばれます。

グランプリの賞品はなんと「スヌーピーのグリーティング」、準グランプリは「特大ぬいぐるみ」と、豪華な賞品が用意されています。

また、入賞店舗への共通賞品として、オリジナルペーパーバッグも贈呈されます。

全国の店舗が腕を振るう、華やかでクリエイティブな「PEANUTS」のディスプレイを見て回るのが楽しい本コンテスト。

お気に入りの店舗に投票して参加したり、この期間だけの限定ノベルティを手に入れたりと、ファンにとって見逃せない企画です。

全国のPEANUTSグッズ取扱店で開催される「PEANUTS売場づくりコンテスト2025」の紹介でした！

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国約1,400店舗が参加！PEANUTS売場づくりコンテスト2025 appeared first on Dtimes.