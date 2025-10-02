青木さやかの“メガネあるある”投稿に「そんなことありますか笑笑笑」「親近感」「分かるよ〜分かる」など反響さまざま
タレントの青木さやか（52）が1日、自身のインスタグラムを更新。“メガネあるある”な写真を投稿し、さまざまな反響を呼んでいる。
【写真】「そんなことありますか笑笑笑」青木さやかが投稿した“メガネあるある”ショット
青木は「探していたメガネが二つとも顔についてた ありがとう鏡 #メガネ」のコメントとともに、2個のメガネを身につけ自撮りをしている自身のショットをアップした。
この投稿にファンからは「分かるよ〜分かる メガネしてるのに、メガネかけた時の自分…ホントに1日ショックだったわ〜」「そんなことありますか笑笑笑」「親近感 メガネないない、頭のところたまにやりがち」「ホントですか〜!?」「あるある」「実は、皆んなやってるから（笑）同じ同じ」「（笑）私もやったことあります！」「久々笑いました。笑」「表情www」など、共感や驚きなど、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「そんなことありますか笑笑笑」青木さやかが投稿した“メガネあるある”ショット
青木は「探していたメガネが二つとも顔についてた ありがとう鏡 #メガネ」のコメントとともに、2個のメガネを身につけ自撮りをしている自身のショットをアップした。
この投稿にファンからは「分かるよ〜分かる メガネしてるのに、メガネかけた時の自分…ホントに1日ショックだったわ〜」「そんなことありますか笑笑笑」「親近感 メガネないない、頭のところたまにやりがち」「ホントですか〜!?」「あるある」「実は、皆んなやってるから（笑）同じ同じ」「（笑）私もやったことあります！」「久々笑いました。笑」「表情www」など、共感や驚きなど、さまざまな声が寄せられている。