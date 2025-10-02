本田響矢、現代の“大人スタイル”「スマートカジュアル」新ビジュアル公開
俳優の本田響矢を起用した「HAWKINS」のシリーズ「スマートカジュアル」の新ビジュアルが、きょう2日に公開された。
【写真】キメすぎない大人スタイル！アンニュイな表情を浮かべた本田響矢
「スニーカーからの履き替え」をテーマにした本シリーズは、革靴デビューの一足目としても最適な快適さを備え、“大人の足元”を提案。本田が大人なスタイルでその魅力を表現している。
今回、公開された新ビジュアルでは、本田が「スマートカジュアル」を着用し、洗練されたスタイリングを披露。ジャケットやスラックスなどのきれいめなアイテムに合わせ、「きちんとしているのに、キメすぎていない」今の時代にふさわしい大人のスタイルを演出した。
なお、新ビジュアルはきょうから全国のABC-MART店舗およびABC-MART公式オンラインストアで公開中。
【写真】キメすぎない大人スタイル！アンニュイな表情を浮かべた本田響矢
「スニーカーからの履き替え」をテーマにした本シリーズは、革靴デビューの一足目としても最適な快適さを備え、“大人の足元”を提案。本田が大人なスタイルでその魅力を表現している。
今回、公開された新ビジュアルでは、本田が「スマートカジュアル」を着用し、洗練されたスタイリングを披露。ジャケットやスラックスなどのきれいめなアイテムに合わせ、「きちんとしているのに、キメすぎていない」今の時代にふさわしい大人のスタイルを演出した。
なお、新ビジュアルはきょうから全国のABC-MART店舗およびABC-MART公式オンラインストアで公開中。