超特急×ZOZOTOWN、『ZOZOFES』テーマの“Y2K”要素取り入れコラボ リョウガ「運命を変える戦闘服だ」【コメント全文】
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急とファッションEC・ZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムコレクション『超特急×ZOZOTOWN』が、10日正午からZOZOTOWN限定で受注販売されることが決定した。
【ソロ写真多数】クール！コラボアイテムを着こなすシューヤ
今回のコレクションは、同グループが10月12日に出演するZOZOTOWNの20周年記念イベント『ZOZOFES』のテーマである、ZOZOTOWNが誕生した2004年と現在をつなぐ「Y2K」の要素を取り入れてデザインした全5型。ライブでの着用はもちろん、普段のコーディネートにも取り入れやすいラインナップとなっている。
■超特急・リョウガコメント
おいおい！このグッズ達を見てくれよ！
クールでキュートだろ!?
あぁ、わかってるとは思うがこれはただのグッズじゃない。これはお前の運命を変える戦闘服だ。
…えっ？手に入れてくれるって？君は最高だ。
