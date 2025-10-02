新車100万円台！ トヨタの“2人乗れる”ちいさな「超小型車」がスゴイ！ “超コンパクト”なボディに「後輪駆動」採用！ めちゃ使える斬新クーペ「シーポッド」は後継モデルにも期待！

新車100万円台！ トヨタの“2人乗れる”ちいさな「超小型車」！

トヨタは、かつて「シーポッド」というユニークなクルマを販売していました。

一体どのようなクルマだったのでしょうか。

新車100万円台！ トヨタの“2人乗れる”ちいさな「超小型車」！

【画像】カッコイイ！ これがトヨタの“2人乗り”「超小型車」です！（25枚）

シーポッドは、3ドアタイプの2人乗りマイクロクーペで、バッテリーに蓄えられた電気によって駆動する超小型EV（電気自動車）です。

2020年12月に法人および自治体向けに限定販売が開始され、翌2021年12月には個人ユーザーにも販売を拡大。

しかし、わずか3年後の2024年8月に販売を終了しました。

シーポッドの最大の特長は、軽自動車よりもさらに小さなサイズです。

全長2490mm×全幅1290mm×全高1550mmというコンパクトなボディは、最小回転半径が3.9mと非常に小回りが利き、狭い道でも取り回しが容易でした。

最高速度は60km／hで、高速道路の走行はできません。

軽量化が図られた車体も特徴で、ボディパネルには樹脂パネルを多用することで、車両重量はわずか670kgから690kgに抑えられています。

また、ヘッドランプやコンビネーションランプにはLEDが採用されるなど、先進的な技術も取り入れられていました。

インテリアは、小さなボディながら大人2人が横に並んで座れる空間を確保。さらに法人向けには「1人乗り仕様」も設定されました。

シンプルながらも操作性に配慮したインストルメントパネルには、各種スイッチが集中配置され、利便性が高められています。

助手席用のオープントレイやカップホルダー、シートヒーター、高効率クーラーも装備されており、大人2名がしっかり快適に移動できる機能性も十分に確保されていました。

パワートレインには、最高出力12.5馬力・最大トルク56Nmを発揮するモーターを後輪に搭載することから、駆動方式はRR（リアエンジン・リアドライブ）となっています。

51Ahのリチウムイオンバッテリーにより、一回のフル充電での航続距離は150kmを実現。

充電時間は200Vで約5時間、100Vで約16時間です。

車内のアクセサリーコンセントやオプションのコネクタを使えば、非常用外部電源としても活用できました。

安全装備には、プリクラッシュセーフティやABSなどが標準装備されており、小さなボディながら安全性も確保しています。

車両価格（消費税込）は、当時166万5000円から173万1000円でした。

※ ※ ※

このようにシーポッドは、高速道路を走れないという制約があるものの、街乗りでの移動手段としては非常に手軽で便利なクルマでした。

近所への買い物などであれば十分なスペックを備えており、誕生が早すぎたモデルとも語られます。

今後の後継モデルの登場に期待したい一台と言えるでしょう。