予約不要で気軽に参加！東京都不動産鑑定士協会・東京司法書士会 合同「秋の不動産・相続無料相談会」

公益社団法人東京都不動産鑑定士協会と東京司法書士会が合同で、「秋の不動産・相続無料相談会」を2025年10月9日(木)に開催します。

不動産や相続に関する様々な問題を、司法書士と不動産鑑定士が無料で相談に応じるイベントで、予約不要で気軽に参加できます。

開催日時：2025年10月9日(木) 10:00〜18:50 (最終受付 18:20)

会場：新宿駅西口広場イベントコーナー

相談料：無料

参加方法：予約不要、対面方式

この相談会は、東京都不動産鑑定士協会の社会貢献活動の一環として、友好協定を結ぶ東京司法書士会と合同で開催されるものです。

不動産や相続に関する様々な悩みを、それぞれの分野の専門家に直接、しかも無料で相談できる貴重な機会です。

専門家による無料相談

相談に対応するのは、不動産の価値を評価するプロ「不動産鑑定士」と、登記や相続手続きのプロ「司法書士」です。

土地・建物の価格や有効活用、相続や遺言、成年後見、空き家問題など、幅広い相談に専門家が丁寧に対応します。

予約不要で気軽に参加可能

会場はアクセスしやすい新宿駅西口広場のイベントコーナー。

事前予約は必要なく、開催時間内であれば誰でも気軽に立ち寄ることができます。

仕事帰りなどにも相談しやすいよう、18時20分まで受付しています。

不動産や相続の問題は専門的で分かりにくいことが多いですが、この相談会では専門家に直接顔を合わせて話を聞けるので安心です。

普段は相談する機会がないような悩みも、この機会に気軽に相談できます。

新宿駅西口広場で開催される「秋の不動産・相続無料相談会」の紹介でした！

