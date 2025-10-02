6歳の娘が作った名刺→付け加えられた一言にほっこり＆笑える「自信は大事」「事実かも」【ママリ】

6歳の娘が作った「小がっこうのてんさい」名刺に爆笑

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、でら(十勝で子育てどうでしょう)(@aerolitkurofune)さんの投稿したお写真です。皆さんは子どものころ、工作など物を作ることが好きでしたか？でらさんはある日、6歳の娘さんが作った名刺のアイデアに爆笑したそうです。本質は捉えつつ、子どもらしい名刺に思わず笑ってしまうはず！

皆さんは子どものころ、工作など物を作ることが好きでしたか？今思い返すと、変なもの作っていたなあなど懐かしく感じるかもしれませんね。





投稿者・でら(十勝で子育てどうでしょう)(@aerolitkurofune)さんはある日、6歳の娘さんが作った名刺のアイデアに爆笑したそうです。本質は捉えつつ、思わず笑ってしまう子どもらしい名刺がこちら！

©aerolitkurofune

娘が作った名刺

くっそワロタwwwww

大人になるとデザインやアイデアなどに悩んでしまう名刺ですが、子どもたちは自信たっぷり！クラスメイト皆で作ったら楽しそうですね。「算数の天才」「かけっこの天才」それぞれが素晴らしく、こうした自信は大切なのではないでしょうか。



この投稿には「自己肯定感高いって大事⭕️」といったコメントが寄せられていました。名刺は、これは私にお任せあれ、といったことを伝える役割もあります。娘さんのように自分の価値を大切にすることも大事なことですね。子どもらしい堂々とした名刺に、ほっこり癒される素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）