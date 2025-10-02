あいのり・桃、卵巣の再検査結果を報告「全く問題なしで、よかった…！」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が10月1日に自身のアメブロを更新。卵巣の再検査を受けた結果を報告した。

この日、桃は「美容院のあとに、ようやくクレアージュ東京に行ってきました！！」と報告。人間ドックで「『卵巣が腫れてるかも…？！でも、排卵後だから腫れてるだけかも？』みたいな感じだった」と明かし「まぁ大丈夫だろう、と思って再検査に全然行けてなかったんだけど、ようやく行ってきました…！！！」と経緯をつづった。

続けて、検査結果については「全く問題なしで、よかった…！」と報告。「心配してコメントくれたみんな、ありがとう みんなのコメント読んで、早く検査に行かなきゃ…って思いました。ありがとう」と感謝の気持ちを述べ「意外と卵巣って自覚症状ないんだね。こわいね。みんな、定期的な検診してね…」と呼びかけた。

さらに、クリニックでのエピソードとして「レディースクリニックで問診票を書くときっていつも【初潮】がいつか記入する欄あるじゃん？？」と切り出し「私、それがすごく遅めで、中3くらいだった」と告白。「当時お母さんにすごい心配されてたの、嫌だったなぁーーーって思いだす。笑」と振り返りつつ「自分が親になった今となってはお母さんが心配する気持ちもわかるんだけど、なんか、プレッシャー？『まだなの？まだなの？あらやだ〜』みたいな。本当嫌だったなぁ…」と当時の心境を明かし、ブログを締めくくった。