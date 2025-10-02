「METAL BUILD EX PROJECT」に「デジモン」、「ナイツ＆マジック」、「ゴジラ」が登場「オメガモン」、「イカルガ」、「3式機龍」がMETAL BUILDで商品化
BANDAI SPIRITSは、完成品アクションフィギュアブランド「METAL BUILD」にて「オメガモン」、「イカルガ」、「3式機龍」の商品化を10月2日に発表した。
今回「METAL BUILD」の可能性を拡大[EXPANSION]するプロジェクト「METAL BUILD EX PROJECT」の新ラインナップとして、「デジモンアドベンチャー」より究極体デジモン「オメガモン」、「ナイツ＆マジック」の主役機「イカルガ」、「ゴジラ」シリーズに登場した「3式機龍」が立体化する。
<< METAL BUILD EX PROJECT >>- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) October 2, 2025
▶NEW ARRIVAL
METAL BUILD オメガモン
商品企画進行中！#METALBUILD #メタルビルド#デジモン #digimon #オメガモン pic.twitter.com/TQw5HKaHQz
<< METAL BUILD EX PROJECT >>- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) October 2, 2025
▶NEW ARRIVAL
METAL BUILD イカルガ
商品企画進行中！#METALBUILD #メタルビルド#ナイツマ #イカルガ pic.twitter.com/fUSqaWojkn
<< METAL BUILD EX PROJECT >>- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) October 2, 2025
▶NEW ARRIVAL
METAL BUILD 3式機龍
商品企画進行中！#METALBUILD #メタルビルド#GODZILLA #ゴジラ #メカゴジラ #3式機龍 pic.twitter.com/L70AXRlOPG
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
(C)天酒之瓢･主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会
TM ＆ (C) TOHO CO.,LTD.