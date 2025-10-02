【METAL BUILD EX PROJECT 新作】 10月2日 公開

BANDAI SPIRITSは、完成品アクションフィギュアブランド「METAL BUILD」にて「オメガモン」、「イカルガ」、「3式機龍」の商品化を10月2日に発表した。

今回「METAL BUILD」の可能性を拡大[EXPANSION]するプロジェクト「METAL BUILD EX PROJECT」の新ラインナップとして、「デジモンアドベンチャー」より究極体デジモン「オメガモン」、「ナイツ＆マジック」の主役機「イカルガ」、「ゴジラ」シリーズに登場した「3式機龍」が立体化する。

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

(C)天酒之瓢･主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会

TM ＆ (C) TOHO CO.,LTD.