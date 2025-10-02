俳優の夏木マリさんは10月1日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つ全身ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：夏木マリさん公式Instagramより）

俳優の夏木マリさんは10月1日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つ全身ショットを公開し、反響を呼んでいます。

「カリスマ過ぎます!!」

夏木さんは「おちかれさんでーーーす！」とつづり、1枚のソロショットを投稿。ボーダー柄のブルゾンとスカートのセットアップを着用した姿です。スカートは一部に穴が開いたようにも見えるユニークなデザインのスリットがあり、夏木さんは美しい太ももを披露しています。73歳という年齢を感じさせないセンスとスタイルです。

ファンからは「こんなに美しかったなんて…！」「めちゃくちゃ美脚！」「カリスマ過ぎます!!」「海外セレブにも負けない素敵さ」「色気って、やっぱり年齢じゃない」などの声が寄せられました。

肩見せモデルショットも！

9月12日の投稿では、トップスから大胆に肩を出したモデルショットを公開していた夏木さん。ファンからは「全てがカッコイイんよっ!!」「憧れの女性です」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)