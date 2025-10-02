『テラフォーマーズ』作者、『ウマ娘』イラスト描き衝撃 疾走感あるオグリキャップに「火星で戦いそう」
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』（シングレ）第2クールが、10月5日午後4時30分よりTBS系にて放送されることを記念して、作品公式Xで漫画『テラフォーマーズ』作者からの応援イラストが公開された。
【画像】火星で戦うオグリ？テラフォーマーズ作者が描いた『ウマ娘』イラスト
Xでは「『テラフォーマーズ』の貴家悠先生・橘賢一先生からオグリキャップのカウントダウンイラストが到着」とし、疾走感あるオグリキャップのイラストが公開。迫力ある一枚になっている。
これにファンは「オグリちゃんの力強さMAXでカッコ良すぎる」「すごい火星行きそうなオグリ」「火星で戦いそう」「テラフォーマーズの作者の人って躍動感のある絵描くのほんとに上手いと思てる」「ウマ娘とはモザイクオーガン手術を施された改造人間だった…？」などと反応している。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、『シンデレラグレイ』第1クールは2025年4月〜6月に放送された。
『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、『週刊ヤングジャンプ』で連載中の漫画『ウマ娘 シンデレラグレイ』が原作で、コミックスは累計発行部数800万部突破の人気作。最強のウマ娘・オグリキャップが主人公で、地方から中央の伝説へ、青春“駆ける”シンデレラストーリーとなっており、灰髪の少女が“怪物”と呼ばれるまでの物語を描いている。
今回のアニメ化は競走馬・オグリキャップが来年生誕40周年ということもあり放送。監督は伊藤祐穀、シリーズ構成は金田一士、キャラクターデザインは宮原拓也、佐々木啓悟、アニメーション制作はCygamesPicturesが担当する。
