タレント・杉本彩（57）が1日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。男性が見抜けない女性のウソについて語った。

番組が関西女性に行ったアンケート「初デートでされたら嫌な男性のNG行動」をもとに余談を披露し合ったこの日。金に細かい、食べ方が汚いなどの意見が出る中、スタジオの男性陣からは「そう言いながら、女性はダメ男を好きになる」との指摘が飛んだ。

エルフ・荒川は「それはそっちも！」とツッコミ。杉本も「女の人のウソにコロッとだまされちゃう人多いよね」と続いた。「すごい清楚な格好してるんやけど…絶対○○○やん！」と、ピー音で伏せられたが、ふしだらな女性を意味する英単語をちゅうちょなく発し、共演陣を爆笑させ、カーネーション・吉田結衣には「今一番、コンプライアンスから遠い方です」と評された。

ネコをかぶっている女性について「分かる分かる、目がウソついてるもん」と杉本。「（エルフ荒川については）派手だけど、そうじゃないと思うのね。（吉田も）違う」と、共演の2人についてはまともだと評価していた。