ÅâÂô¼÷ÌÀ¤È»³¸ýÃÒ»Ò¤¬¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÄ¾¤¹¡×Àë¸À¡¡¸¦²»Âà¼Ò¤·¡ÖTEAM KARASAWA¡×È¯Â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ê£¶£²¡Ë¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£²Æü¡¢£³£°Ç¯°Ê¾åºßÀÒ¤·¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¸¦²»¡×¤ò¤½¤í¤Ã¤ÆÇ¯Æâ¤ÇÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤«¤éÉ×ºÊ¤Ç¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ë£Á£Ò£Á£Ó£Á£×£Á¡×¤òÈ¯Â¤¹¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤ÇÇ¯ÆâÂà½ê¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÆ»¤ÇÄ¹¤¤Ç¯·î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸¦²»¡Ù¤ò¡¢ËÜÇ¯£±£²·îËöÆü¤ò°Ê¤ÆÂ´¶È¤·¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤«¤éÅâÂô¼÷ÌÀ¤È»³¸ýÃÒ»Ò¤Ë¤è¤ë¡Ø£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ë£Á£Ò£Á£Ó£Á£×£Á¡Ù¤òÈ¯Â¤·¡¢¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·ÝÇ½¤ÎÆ»¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Àº¢¤è¤ê¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÌÏº÷¤·¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸¦²»¥Á¡¼¥à¤â¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤â¡Ø´ÔÎñ¡Ù¤ò·Þ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¤´±ï¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤ÎÇ°¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤òµ¡¤Ë¡¢¼¡¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤Î¾Ï¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¿ÍÀ¸°ì½ä¤ê¤·¤ÆºÆ¤Ó¡ØÀ¸¤Þ¤ìÄ¾¤¹¡Ù¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÅâÂô¤È»³¸ý¤Ï£±£¹£¸£¸Ç¯¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¤Á¤ã¤ó¤Î±þ±ç²Î¡×¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢£¹£µÇ¯¤Ë·ëº§¡£·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò°é¤ß¡¢¤³¤ÎÃÏµå¤¬¾Ð¤¤¤È¹¬Ê¡¤ËËþ¤Á°î¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Ì´¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹³Ø¤Ó¡¢ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´»ØÆ³¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤Î¤Û¤É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£