ぽっこりお腹、O脚の原因にも…!? 骨盤を回して整え、正しい位置に！

全身の基盤となる骨・骨盤が正しい位置にないと、様々な体のトラブルを招いてしまう。改善のコツは、骨盤を回して関節まわりの筋肉のこわばりをほぐすこと。Let’s回転！

骨盤を正しい位置に戻せば姿勢も整う

骨盤は歪むのではなく、実は骨盤の回転する力が強く、ある方向で固まってしまっただけなのだ、と理学療法士の土屋元明さん。

「骨盤は前後、左右、上下の3方向に回転するんですが、姿勢や動きのクセなどで、どちらかの方向に回転したまま筋肉が固まってしまい、歪んだように見えるんです。だから、普段とは逆方向に骨盤を回転させたり、3方向の回転をしっかり再現すれば、骨盤は本来あるべき場所に戻ります」

本来あるべき場所がニュートラルポジション。上半身と下半身を繋ぎ、体を支える要の骨盤が正しい位置に戻れば、姿勢も整う。

「必要なのは、骨盤の正しい位置と、3方向の動きを体に覚えさせること。その結果、悪い姿勢や動きのクセをリセットできますよ」

骨盤は歪まない！ 姿勢のクセで「前後」「左右」「上下」に回転して崩れているだけ！

3方向に回転する骨盤。姿勢や動きのクセで動かしにくい方向が生まれ、関節付近（イラストの赤い部分）の筋肉が凝ってさらに動かしにくくなり、骨が歪んだように見えてしまう。ぽっこりお腹、O脚などの原因にもなる。

骨盤を全方位に回して整え、ニュートラルポジションに！

回しにくい方向をなくすように前後、左右、上下3方向に回転させると、骨盤は正しい位置に戻る。

【上下の動きでケア】くびれラインの崩れをなおす

左右のくびれ具合が違うのは、骨盤の左右どちらかが上がったままなのが原因。左右差をリセットし、美しいくびれを取り戻そう。

片足立ちでチェック！

骨盤が上下に回転してずれていると、足が上げにくくなり、重心がぶれたり、膝が内側に向いてしまう。

OK

重心がぶれずに片足をスッと上げたまま維持できれば、骨盤の上下の動きはスムーズ。

NG

軸脚の膝が内側に向き、頭の位置がぶれたり（左）、重心が外側にずれる（右）のはダメ。

【TRAINING 1】上体だけ左右に捻ってくびれまわりをほぐす

骨盤の上下の動きができていないと、くびれまわりの筋肉は硬くなりがち。まずはしっかりほぐそう。

【TRAINING 2】骨盤の上下の動きを意識しながら足踏み

両膝を上げ下げしながら、骨盤の上下の動きを再現。動かしにくい方を多めにやり、左右差をなくす。

TRY！ トレーニングが終わったらニュートラルポジションで立つ！

足は骨盤幅に開き、手は腰に。左右の足に体重を交互に乗せて、骨盤を小刻みに揺らす。左右の足への重さが均等になる位置を見つけたら脱力して立つ。

【POINT】両足に均等に重さがかかるように立つと、左右の腰骨が同じ高さにくるようになる。

お話を伺った方

土屋元明

理学療法士。インソールとリハビリの専門院「動きのこだわりテーション」を主宰。近著に『マイナス10 歳を手に入れる骨盤メンテ』（運動と医学の出版社）がある。