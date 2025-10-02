「常識なさすぎ…」価値観の違い過ぎるママ友と縁を切る決意｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第30話をごらんください。

りさの家で価値観の違いにイライラしてしまったはるかは、帰り道、残念だけどフェードアウトしていこうと決めます。価値観といってもさすがに常識がなさすぎる、と思ったのです。一方そのころ、はるかとりさの友人であるゆかりに電話がかかってきました。その相手はりさ、何やら怒っている様子で…。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさの家からの帰り道。はるかはりさとの時間を楽しむことができず、「もうだめだな…」と考えます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

せっかく近所に友達ができたけど、価値観の違いは許容範囲を超えてしまったよう。はるかは今後、りさと付き合うのをやめようと決めます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

一方、はるかとりさの共通の友達、ゆかりのもとに一本の電話がありました。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさの家でイライラしてしまい会話も楽しめなかったはるか。価値観の違いというよりは、りさに常識がなさすぎるせいだと思ったようです。しかし、当のりさは電話口で何やら怒っている様子です。

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）