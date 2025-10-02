【風采】はなんて読む？人の見かけを表す言葉！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「風采」はなんて読む？ 「風采」という漢字を見たことはありますか？ 読み方は知っているけれど、意味を知らないという人もいるかもしれません。 いったい、「風采」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ふうさい」でした！ 容姿、服装、態度などの人の見かけ上のようすを表します。 見た目や服装がパッとしないことを「風采が上がらない」といいます。 似た言葉に「風体」がありますが、風体は身分や職業をうかがわせるような外見上のようすを表す一方で、風采は体の身なりからこちらが受けた感じを表すのだそう。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部