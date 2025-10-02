»³ËÜÍ³¿¡¢7²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¡¡ÅÏÊÆ¸åºÇÂ¿113µå¤Ç¹ßÈÄ¡Ä¥Ô¥ó¥ÁÉõ¤¸Àä¶«
¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢7²óÅÓÃæ4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£µå¿ô¤Ï113µå¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸åºÇÂ¿¤Ç¡¢9»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÉÔ±¿¡É¤¬½±¤Ã¤¿¡£2»à°ìÎÝ¤«¤é¥Ø¥¤¥º¤ò¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÈôµå¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂÇµå¤ò±¦Íã¼ê¤ÎT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Íîµå¡£2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ë±¦Á°2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡2²ó°Ê¹ß¤Ï¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëÅêµå¤òÈäÏª¡£2¡¢3¡¢4²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢½é²ó¤Ï26µå¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢4²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç61µå¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¤ËE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¥í¥Ï¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï»³ËÜ¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ë¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¥Ø¥¤¥º¤òÍ·¥´¥í¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï9·î¡¢4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ1¾¡0ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨0.67¡£27²ó¤òÅê¤²¤Æ34Ã¥»°¿¶¡¢11»Íµå¡¢Èï°ÂÂÇ7¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤ÈÈïÂÇÎ¨.081¡¢WHIP0.67¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î·î´ÖMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ïº£µ¨30»î¹çÅÐÈÄ¤·¤Æ12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòÇ¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï4»î¹çÅÐÈÄ¤Ç2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.86¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë