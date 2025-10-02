『ボイプラ2』から誕生したALPHA DRIVE ONE、11秒の動画で世界を虜に！デビュー前から大人気

オーディション番組『BOYS 2 PLANET』から誕生した新人ボーイズグループ「ALPHA DRIVE ONE」（以下、ALD1）がデビュー前から熱い話題性とともに、海外での影響力を拡大している。

ALD1の公式SNSアカウントの総フォロワー数は開設から1週間も経たないうちに200万人を突破し、世界中のファンの熱い関心を証明した。

特に、ALD1のメンバーたちが初めて一緒に練習室で撮影した11秒の動画は、去る9月30日の公開直後に話題になり、現在（10月2日8時基準）再生回数1600万回を突破した。

続くチャレンジ動画は公開直後、約1時間で再生回数100万回を越える記録を打ち立て、今後のALD1の活動に対する期待をより一層高めている。

ALD1はブランド価値の面でも頭角を現している。韓国企業評判研究所が発表した10月の新人アイドルグループブランドの評判調査で2位を記録し、デビュー前に異例の成果を収めた。

まだデビュー前であるにも関わらず、ALD1はブランド力を見せ、すでに“次世代グローバルスーパールーキー”としての地位を確固たるものにしていることを示している。

ブランド評判指数は、消費者のオンライン習慣がブランド消費に大きな影響を及ぼすという事実を基盤にブランドビッグデータ分析を通じて作られた指標だ。

新人アイドルグループブランドの評判分析を通じて、アイドルグループブランドに対する肯定・否定の評価、メディア関心度、消費者の関心とコミュニケーション量を測定することができる。ブランド評判モニターの定性的評価も含まれた。

9月25日、Mnet『BOYS 2 PLANET』を通じて誕生したALD1は、世界223の国と地域の“スタークリエイター”の選択を受けたグループで、放送直後から圧倒的な話題性を誇っている。

なお、ALPHA DRIVE ONEは、ALPHA（最高を目指す）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（1つのチーム）を意味し、ステージのうえで“K-POPによるカタルシス”をプレゼントするという強烈な抱負が込められている。

デビュー前からさまざまな記録を塗り替え、ライジングスターの影響力を証明している“超大型新人”の活動に世界中のファンの熱い関心が集中している。

