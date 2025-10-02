“未知なる深海”に挑む！多機能水中ドローン
9月27日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！
【動画】“未知なる深海”に挑む！多機能水中ドローン
海洋大国の日本から「未知なる深海」に挑むため、国産の水中ドローンを開発しているのが、今回の開拓者・フルデプス共同創業者の伊藤昌平だ。
伊藤が開発したドローンは、高圧洗浄機やレーザー照射機など様々な機器を搭載可能な「多機能」が売り。潜水士だけでは調べきれないダムや橋梁の老朽化を効率よく調査したり、ソナーなどのアタッチメントをつけることで海底の地形を詳細に映し出したりすることができる。
そして今、伊藤が挑んでいるのが、未だ謎が多い「深海の解明」。海洋国家である日本の海底に眠るレアメタルなどの資源はもちろん、深海生物が持つ新たな酵素などを発見できる可能性まで秘めているという。
“まだ見ぬ黄金郷”を求めドローンのさらなる高性能化に取り組む開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：フルデプス 共同創業者・伊藤昌平
ナレーター：谷田歩（俳優）
