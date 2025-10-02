おさき（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/02】クリエイターのおさきが1日、自身のInstagramを更新。プールショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】おさき、ビキニで驚愕美スタイル披露

◆おさき、ビキニで美ボディ披露


おさきは「夏の終わりはプールで締めましたっ」とコメントし、ナイトプールでの写真を投稿。白地にいちご柄のフリルビキニトップに、ギンガムチェックのボトムスを合わせたコーディネートビキニで、くびれた美しいウエストラインを披露している。

◆おさきの美ボディに反響


この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「いつもと雰囲気違う」「綺麗なボディライン」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

