桜井美悠、家族顔出しショット公開「お父さんイケメン」「そっくり」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】モデルの桜井美悠が10月1日、自身のInstagramを更新。北海道旅行での家族ショットに、反響が寄せられている。
【写真】桜井美悠、イケメン父＆弟公開
桜井は「両家で初めての北海道旅行」と報告。「美味しいご飯と景色に、家族での時間がほんっまに幸せすぎた」と綴り、北海道旅行の思い出ショットを多数公開。夫でばんばんざいのぎしとの2ショットのほか、レストランで撮影された父と弟と思われる3ショットも載せている。
この投稿に、ファンからは「お父さんイケメンですね」「弟くんだよね？めっちゃかっこいい」「みゆちゃんとそっくり」「美男美女」「素敵な家族」「仲良しで微笑ましい」「家族の時間いいですね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
